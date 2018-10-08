Сохранить культурное наследие и привлечь туристов. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус

Новости Беларуси. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старинный некрополь считается самым старым захоронением в Беларуси, к тому же уникальным.
Новости Беларуси. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старинный некрополь считается самым старым захоронением в Беларуси, к тому же уникальным.
Там похоронены выдающиеся личности, а многие надгробия – фактически энциклопедия искусства.
Вопрос о сохранении этого кладбища в разные годы уже обсуждался. Но пока механизм работы с такими мемориалами не налажен.
Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Менавіта на гэтых могілках захавалася вельмі вялікая колькасць вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва – помнікі ў першую чаргу. Гэта і пяшчаннік, гэта і мармур, гэта і чыгуннае ліццё, гэта і коўка жалезная.
Иосиф Сенкевич, помощник прокурора Гродно:
Прокуратурой в первом квартале текущего года проводилась проверка соблюдения законодательства при организации и функционировании мест погребения на территории города Гродно. Именно с целью сохранения историко-культурного наследия, а также привлечения туристов в город было принято решение поставить вопрос перед Гродненским городским исполнительным комитетом о рассмотрении придания статуса историко-мемориального места погребения данному кладбищу.
Кладбище закрыто с 1973 года. Здесь есть лишь отдельные надгробия, которые имеют статус историко-культурных ценностей. Аналоги Фарному кладбищу есть в Литве и Украине – это музеи под открытым небом для туристов.