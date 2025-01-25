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Арт-терапия помогает постояльцам пансионата «Очаг» в реабилитации – узнали как

25 января 2025 14:12
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Когда искусство – это путь к восстановлению. В Минском городском социальном пансионате «Очаг» проходит много творческих занятий. Постояльцы поют, пишут стихи, выступают на театральной сцене и создают удивительные произведения искусства. Арт-терапия считается одним из важных инструментов в процессе реабилитации. Она помогает пациентам выражать свои чувства и переживания.

Арт-терапия помогает постояльцам пансионата «Очаг» в реабилитации – узнали как-2

Екатерина Кардончикова, психолог Минского городского социального пансионата «Очаг»:
Это такой простой способ реализовать свои какие-то напряжения внутренние. И это такой также игровой способ, вот есть в нем что-то детское такое, да, из нашего детства, когда мы были свободны, радостны, и вот мы на своих занятиях эту ситуацию воссоздаем. У нас абсолютно свободное рисование, у нас были неоднократно выставки. Я считаю, что это вот та самая хорошая, здоровая инклюзия, когда, например, в «Галерее ДК» мы собрали большое количество людей, которые напрямую общались с ребятами.

Арт-терапия помогает постояльцам пансионата «Очаг» в реабилитации – узнали как-4

Занятия арт-терапии проходят практически ежедневно. Это особенно эффективно для тех, кто испытывает трудности в общении. Ребята рисуют в неповторимом стиле ар-брют. Это техника, при которой картины созданы людьми, не имеющими академического образования. Интересный факт – направление ар-брют акцентирует внимание на искренности и спонтанности, позволяя авторам свободно выражаться, что часто приводит к созданию особых и уникальных произведений. Многие увлекаются не только рисованием.

Подробности в видео.

# Государственная социальная политика

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