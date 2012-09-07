Чем удивит минчан День города?

Новости Минска. Окунуться в атмосферу нескольких эпох минчане смогут на площади Свободы. Здесь «запоет» даже балкон. С 12 часов дня со второго этажа Ратуши будет литься популярная музыка в исполнении оркестров. Следом ритм подхватят коллективы классического жанра. Декорациями станут «живые скульптуры» - прообразы работ Владимира Жбанова. Их труппу уже вечером дополнят актеры театра.

На площадке у Кафедрального собора развернется масштабный пленэр. Детские шедевры на глазах у посетителей будут создавать более 120 юных художников.

Увертюрой праздника около Национальной Библиотеки станет выступление эстрадных артистов и хоров. Рядом горожане смогут услышать звуки моторов гражданской техники, а также ознакомится с архитектурными и инновационными проектами. Те же? кто идет в ногу со временем? получат возможность оставить в прошлом свои старые телефоны. В 13.00 здесь состоится 10-й чемпионат Беларуси по метанию мобильников.

Турнир по борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя пройдет во Дворце спорта. Площадка возле - превратится в спортивную арену. На ней зрители увидят праздник альтернативных видов спорта и молодежный танцевальный интерактив.

Необычный марафон проведут и столичные музеи. Расширит свой формат уже привычная взорам горожан экспозиция на площади Якуба Колоса, посвященная 125-летию со дня рождения Марка Шагала. Созерцать экспонаты и арт-работы в ночном свете предлагают Национальный художественный и Музей современного изобразительного искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С полной афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.