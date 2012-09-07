Итоги конкурса «Минский мастер-2012»

Новости Минска. Сегодня в столице чествовали 44-х минчан - лучших в своей профессии. Они стали победителями конкурса «Минский мастер-2012». Итоги традиционно подводят в преддверии Дня города. Участие в состязании приняли почти 23 тысячи работников. Это проводники, электрослесари, токари, учителя, озеленители, водители, строители, обувщики, банкиры и многие другие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Ещенко, продавец непродовольственных товаров, лауреат конкурса «Минский мастер-2012»:

Не собираюсь на этом останавливаться. Я иду дальше, стремлюсь совершенствоваться. Для меня это престижно.

Конкурс «Минский мастер» организуется с две тысячи четвёртого года, и за это время триста четыре горожанина удостоены звания «Минский мастер».