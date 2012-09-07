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Итоги конкурса «Минский мастер-2012»

07 сентября 2012 19:07
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Новости Минска. Сегодня в столице чествовали 44-х минчан - лучших в своей профессии. Они стали победителями конкурса «Минский мастер-2012». Итоги традиционно подводят в преддверии Дня города. Участие в состязании приняли почти 23 тысячи работников. Это проводники, электрослесари, токари, учителя, озеленители, водители, строители, обувщики, банкиры и многие другие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Ещенко, продавец непродовольственных товаров, лауреат конкурса «Минский мастер-2012»:
Не собираюсь на этом останавливаться. Я иду дальше, стремлюсь совершенствоваться. Для меня это престижно.

Конкурс «Минский мастер» организуется с две тысячи четвёртого года, и за это время триста четыре горожанина удостоены звания «Минский мастер».

# общество # Видеофакт # День города в Минске - 2014

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