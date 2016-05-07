День Победы-2016: путеводитель по праздничным мероприятиям – где пройдут самые масштабные и интересные

Большие майские выходные, продолжительные выходные выдались по случаю праздников. Для журналистов эта неделя и вовсе пестрит красными листами календаря: 5 мая – День печати, 7-го – радио и телевидения. Но самую Великую Победу прошлого столетия отметим 9 мая. Светлый день для всех белорусов – людей разных профессий и поколений. В понедельник пройдут торжественные мероприятия, но и сейчас уже символами Победы пропитана атмосфера, начиная с надписей «Спасибо деду за Победу!». Так пишут на автомобилях. Так вот, автомобильное движение 9 мая будет ограничено в столице. И как предупреждение, и как подсказка желающим оказаться в эпицентре праздника – наш первый сюжет.

К празднованию Дня Победы Беларусь готовится основательно и за несколько дней до знаменательной даты.

По традиции местами основных народных гуляний станут площадь Победы, Верхний город и площадка у столичного Дворца спорта. К слову, именно здесь буквально полчаса назад завершился концерт народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона.

Уже 8 мая праздничную эстафету примет и Республиканская акция «Цветы Великой Победы». Концертные программы у Дворца спорта будут радовать минчан и гостей столицы в течение всех праздничных выходных.

В общем, столица Беларуси, город-герой Минск, готовит для своих жителей и гостей более 80 концертных площадок. В праздничный день 9 мая торжества, посвященные Дню Победы, пройдут во всех районах города.

Ключевым событием в 10.00 станет торжественное возложение цветов к монументу на площади Победы. А уже вечером главные гости праздника, ветераны Великой Отечественной войны, и все желающие смогут вспомнить песни военных лет под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь.

9 мая с 7 утра и до часу дня, а также с 17 часов вечера и до 23 поезда метрополитена не будут останавливаться на станции «Площадь Победы».

Изменить свои планы придется и автолюбителям. С 7 мая и до окончания всех праздничных мероприятий 9 мая парковка в центре столицы будет запрещена. В День Победы для движения автотранспорта будут закрыты центральные улицы Минска и проспект Независимости на нескольких участках.

Праздновать День Победы будут во всех без исключения городах Беларуси. По традиции самые масштабные празднества развернутся в областных центрах.

В Бресте, который первым из белорусских городов принял на себя удар врага в далеком 1941 году, стартует акция «Бессмертный полк». В память о тех, кто сражался за мирное небо, от улицы Ленина к Брестской крепости участники шествия пронесут портреты своих близких, родственников и тех, кто добывал Победу на передовой и в тылу.

На площади Победы в Витебске пройдет акция «Отожмемся за мир». 25933 раза (а именно столько дней прошло со Дня Великой Победы) отожмутся витебчане – за каждый мирный день.

В Гомеле в полдень на обновленной трехкилометровой набережной Сожа пройдет масштабная реконструкция последних дней войны.

В Гродно шествие ветеранов начнется в 10 утра. Здесь же в полдень откроется «Линия Карбышева». Именно из-за героической обороны в Гродно решили почтить память генерала.

В Могилеве начало праздничных мероприятий положит марш воинских частей Могилевского гарнизона, шествие-парад и митинг с возложением венков и цветов к Вечному огню. А на Буйничском поле минутой молчания почтят память павших на полях боя.

Кульминацией торжеств станет праздничный салют. В 22.00 30 красочных залпов разукрасят ночное небо Минска. Видеть огненную феерию смогут жители всех областных центров Беларуси.