Выставка-ярмарка товаров из Пакистана проходит в Минске

Новости Беларуси. В рамках международной выставки «Осенний кирмаш» в Минске проходит выставка-ярмарка товаров из Пакистана. Десятки продавцов привезли в Беларусь необычные ткани, косметику, разнообразные украшения и сувениры.

Мухамед Бахатым, продавец (Пакистан):

Очень приятно нам сюда приходить поработать. Нам очень нравится ваша страна -- Минск очень чистый город, дороги широкие, каждый человек соблюдает законы. У нас такого нет. Поэтому мы приезжаем сюда зарабатывать. Радость даем себе и вам радость.

Имбат уже 7 лет колесит по разным странам. В Пакистане у него есть семья, но дома мужчина бывает крайне редко. Здесь, в Беларуси, он уже успел завести друзей. И даже жил в Новополоцке, изучая русский язык.

Имбат Улах, продавец (Пакистан):

Хорошая работа, хорошие деньги зарабатываем, нормально. Работа тяжело, но так интересно. Бывает, что за год мы дома бываем один раз.

Здесь весь день звучит национальная музыка. На прилавках -- пестрые ткани и необычные украшения, косметика и сувениры. Наибольший интерес белорусы проявляют к ониксу.

Гости из Пакистана порадовали и маленьких посетителей. Сиротам, детям из малообеспеченных семей и инвалидам вручили подарки -- школьные. принадлежности и книги. Выставка продлится до 9 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.