Чем удивит гостей фестиваль «Бацькава булка»? Рассказал председатель Свислочского райисполкома

Все самые интересные события августа еще впереди. И одно из них – первый в Беларуси каравай-фест. Одно название какое – «Бацькава булка». И стартует он уже 20 августа. Это хлебные шедевры, конкурс пекарей и обширная развлекательная программа. Подробнее об этом в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь расскажет Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома. Когда стартует фестиваль? Александр Меженный, ведущий:

Мы в предвкушении грандиозного хлебного праздника. Когда он начинается?

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Он начинается сегодня, а подготовка началась уже год назад после визита главы государства в наш район. И я хотел бы сказать спасибо огромное вам за то, что ваша телекомпания согласилась выступить информационным партнером, что важно. И благодаря этому те мероприятия, которые будут проходить, такой живой отклик, интерес вызывают у жителей Гродненщины и не только. Я поинтересовался, а сколько участников зарегистрировалось, любителей выпечки. Мне подчиненные рассказали, что 35. И мы уже боимся больше заявки принимать, потому что просто места не будет для того, чтобы их разместить. Причем это люди не только с Гродненского региона, но и из других областей – из Брестской, Минской области. Поэтому я очень благодарен, что они сами по своей воле откликнулись на это мероприятие. Я несколько лет работал в культуре управления. Я все мероприятия делю на две категории. Чего греха таить, есть такие, на которые мы просим людей прийти. А есть такие, которые ассоциируются с колокольным звоном. На которые по зову собственного сердца народ приходит. Мне кажется, это из разряда второй категории. Александр Меженный:

Я, к сожалению, сегодня не присоединюсь. Но думал: надо ехать в Гродно, надо ехать в Гродненскую область, надо наслаждаться красотой. Надо что-то вкусное, домашнее поесть. Мне кажется, что все возможности для этого будут на месте. Как зародилась идея «Бацькавай булкі»?

Ольга Войтенкова, ведущая:

Расскажите, как вообще зародилась сама идея, с чего все началось? Александр Версоцкий:

Во время посещения Президентом нашего района, он посетил и наш хлебопекарный цех. И когда он попробовал булку, он сказал, что действительно очень вкусно, вкус юношества. И когда это показали по вашему телеканалу, народ Свислочи приходил в магазины и просил: продайте мне, пожалуйста, вот ту «Бацькаву булку». И один человек так сказал, второй, третий. И директор райпо приходит и говорит: а давайте официально забрендируем и официально назовем вот эту булку «Бацькавай». На том и порешали. Я хочу отметить, да, у нас проводят такой праздник как «Дажынкі», где мы славим хлебороба. А ведь те люди, которые пекут хлеб, это тоже очень почетный и очень тяжелый труд. В жару такую. Ведь мы помним вкус того хлеба-кирпичика. Он не поменялся с той поры у нас. Рецепт его, может, там уникальности нет, но он сохранен. Он не лежит неделю, две, три. Но там нет добавок никаких. Там все из натуральных ингредиентов сделано. Чем удивят организаторы мероприятия?

Александр Меженный:

Оль, какие у тебя хлеб-кирпичик ассоциации вызывает? Ольга Войтенкова:

Я помню, что он такой жирненький, сытненький. Александр Меженный:

Это если салом помазать сверху, какой-то эксклюзивный рецепт был от Оли. Кстати, а я расскажу. Берешь хлеб-кирпичик в детстве, отрезаешь корочку. Походишь, там стоит ведро возле колодца у бабушки в деревне. Макнешь туда – и в сахарницу. Это самое вкусное пирожное. Вот такой рецепт от меня. Кстати, какими рецептами хорошего праздника поделитесь? Что ожидается во время мероприятия? Александр Версоцкий:

Нам очень приятно, что к этому празднику лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов написал песню. Она так и называется «Бацькава булка». Мне кажется, очень удачно получилось. Премьера ее состоится во время концерта-открытия. Второй момент, который вызовет живой зрительский интерес – это тематика. Она выбрана, так как этот год у нас Год исторической памяти – это историко-культурные объекты Республики Беларусь. Так как у нас участники будут со всех регионов, поэтому кто-то в тесте представит Старый замок Гродно. Кто-то представит Брестскую крепость. Кто-то представит Мирский замок. Очень много участников любителей будет, которые поделятся своими секретами домашней выпечки. Это тоже будет интересно. Я сам задаю себе вопрос: а что там интересного будет? Мы ведь все разные. Поэтому малышам, которые придут, будут интересны мастер-классы по выпечке «Бацькавай булкі». Это специально для этой категории. Я считаю, что уважение к труду пекаря, к любому труду надо закладывать с маленького возраста. Поэтому им будет интересно самим попробовать слепить эту булочку. Кому-то интересны спортивные мероприятия, поэтому у нас футбольный матч состоится. Я тоже с чувством глубочайшего уважения отношусь к этому спорту, поэтому я с удовольствием туда схожу. Мы специально сделали конкурс для еще непрофессионалов, но уже людей, которые выбрали своей профессией кондитера. Средне-специальные учреждения образования тоже примут участие в этом конкурсе. Они поделятся своими навыками. Кого-то год, кого-то два, кого-то три обучали. Будет очень интересно, мы постарались учесть интересы разных возрастных категорий. И мы осознаем, что предпочтения у людей тоже различные, они не только придут посмотреть на хлебные шедевры. Станет ли фестиваль традицией?

Ольга Войтенкова:

Данное мероприятие достойно того, чтобы стать традиционным. Есть ли такие идеи? Александр Версоцкий:

Конечно. Может быть, не ежегодно, но чтобы раз в два года это мероприятие действительно стало традиционным. Как добраться до праздника хлеба?