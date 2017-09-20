Чем полезен изобретенный белорусами белый лазер и как его появление отразится на нашей жизни?
Новости Беларуси. Кому светит белый лазер? Белорусы хотят запатентовать уникальную научную разработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ею уже заинтересовались зарубежные коллеги.
Успешные эксперименты в этой области наряду с Беларусью проводят только в США. Чем же так полезен белый лазер и как его появление отразится на нашей жизни?
Разработка белого лазера заняла у наших исследователей всего несколько месяцев, но результаты работы будут актуальны намного дольше. Такой лазер способен изменить представления о цветопередаче. К примеру, с его помощью можно создавать дисплеи,
которые будут отображать на 70 % цветов больше, чем любая современная технология.
Ольга Коршун, СТВ:
В будущем такая разработка может значительно улучшить качество света. К примеру, обычные лампочки будут излучать солнечный свет, а в телефонах появятся настоящие проекторы. Это именно та ситуация, когда учение – свет.
Такой лазер может осветить не только научную дорогу, но и реальную проезжую часть.
Лазерные фары, в отличие от светодиодных, увеличивают видимость на 30-40 %, а на основе сканирующих технологий они смогут подсвечивать важные объекты для водителя, к примеру, дорожные знаки или пешеходов. А это уже в корне меняет ситуацию на дорогах.
Евгений Луценко, заместитель заведующего лабораторией физики и техники полупроводников НАН Беларуси:
У люминофоров, конечно, конечный КПД. И если это стимулированное излучение (в данном случае – лазерная генерация), то КПД увеличивается. Соотвественно, должна увеличиваться и эффективность таких фар.
Преимущество белого лазера в том, что его излучение рассеяно, то есть он светит во все стороны.
Подобная разработка есть и у американцев. Но наш лазер работает в другой активной среде. Он излучает одновременно на четырех длинах волн – красной, синей, зеленой и желтой. Главное – их правильно смешать, чтобы в итоге получился белый цвет. В этом и новизна разработки.
Максим Леоненя, научный сотрудник лаборатории физики и техники полупроводников НАН Беларуси:
Сейчас наши коллеги из Саудовской Аравии заинтересовались этой разработкой. Мы вместе с ними запатентовали в Беларуси, поскольку у нас есть совместный проект. И они собираются продвигать это изобретение еще и в Европе.
О коммерциализации разработки говорить пока рано, подчеркивают ученые.
Тем не менее, такое изобретение задает точный вектор развития нашего будущего.