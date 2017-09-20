Чем полезен изобретенный белорусами белый лазер и как его появление отразится на нашей жизни?

Новости Беларуси. Кому светит белый лазер? Белорусы хотят запатентовать уникальную научную разработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ею уже заинтересовались зарубежные коллеги. Успешные эксперименты в этой области наряду с Беларусью проводят только в США. Чем же так полезен белый лазер и как его появление отразится на нашей жизни?

Разработка белого лазера заняла у наших исследователей всего несколько месяцев, но результаты работы будут актуальны намного дольше. Такой лазер способен изменить представления о цветопередаче. К примеру, с его помощью можно создавать дисплеи, которые будут отображать на 70 % цветов больше, чем любая современная технология.

Ольга Коршун, СТВ:

В будущем такая разработка может значительно улучшить качество света. К примеру, обычные лампочки будут излучать солнечный свет, а в телефонах появятся настоящие проекторы. Это именно та ситуация, когда учение – свет. Такой лазер может осветить не только научную дорогу, но и реальную проезжую часть. Лазерные фары, в отличие от светодиодных, увеличивают видимость на 30-40 %, а на основе сканирующих технологий они смогут подсвечивать важные объекты для водителя, к примеру, дорожные знаки или пешеходов. А это уже в корне меняет ситуацию на дорогах.

Евгений Луценко, заместитель заведующего лабораторией физики и техники полупроводников НАН Беларуси:

У люминофоров, конечно, конечный КПД. И если это стимулированное излучение (в данном случае – лазерная генерация), то КПД увеличивается. Соотвественно, должна увеличиваться и эффективность таких фар. Преимущество белого лазера в том, что его излучение рассеяно, то есть он светит во все стороны. Подобная разработка есть и у американцев. Но наш лазер работает в другой активной среде. Он излучает одновременно на четырех длинах волн – красной, синей, зеленой и желтой. Главное – их правильно смешать, чтобы в итоге получился белый цвет. В этом и новизна разработки.