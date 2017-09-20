Острый сердечный приступ: «Разжевать большую таблетку аспирина, такую, какую мы бросаем в огурцы или в розы»

Новости Беларуси. Какие лекарства принимать при сердечном приступе, рассказали в программе «Теледоктор».

Сергей Сосновский, заведующий кардиологическим отделением №2 УЗ «2-я городская клиническая больница»:

Есть ещё один препарат, который человек, имеющий сердечные проблемы, должен носить в кармане. Это – аспирин. Чем раньше пациент, у которого случается тромбоз сосуда, который является органической базой для инфаркта, примет препарат, который снижает агрегацию тромбоцитов, то есть, тромб не так быстро будет образовываться, тем у него будет лучше прогноз. Во-первых, они должны принимать препараты ацетилсалициловой кислоты ежедневно, но в небольшой дозировке – 75, 100 миллиграммов. А, если случается острый приступ, как только пациент, после того, как он принял под язык одну таблетку нитроглицерина, вторую таблетку нитроглицерина – ему не помогает, он достаёт из кармана телефон, набирает 103, говорит: «У меня болит сердце», – он достаёт из кармана большую таблетку аспирина, 500 миллиграммов, такую, какую мы бросаем в огурцы или в розы, и разжёвывает его.

Почему такую таблетку?

Потому что через слизистую рта всасывание практически мгновенно происходит, и он тут же поступает в кровь, начинает работать. Те препараты, которые он пьёт каждый день – они сделаны или в капсулах, или по такой технологии, что таблетка растворяется в кишечнике через несколько часов. Поэтому только разжевать.