Чем опасны стихийные рынки возле станций метро и остановок?

Новости Беларуси. Медики рекомендуют обходить стороной стихийные рынки. Только в столице сотни магазинов на асфальте разворачиваются у станций метро и на крупных остановках. Особенно в жаркую погоду — это рассадник инфекций, а вот сами продавцы-нелегалы жалуются на нехватку официальных мест торговли.

Это похоже на игру – они убегают и прячутся, а потом снова возвращаются, чтобы опять убежать. И вновь вернуться, несмотря на штрафы и конфискацию товара. Ведь пока есть спрос – будет и предложение. Стихийная торговля прочно обосновалась на самых «хлебных» местах – около станций метро.

На развалах можно и приодеться, и сумочку под платье выбрать, да и фруктов-овощей купить. Однако эпидемиологи предупреждают, что рядом с таким товаром впору ставить знак: «Внимание – опасность».

Юлия Кувшинова, врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Это продукция негарантированного качества. Она продается с земли, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность, продавцы не проходят медосмотр. Результатом употребления такой продукции может быть острое кишечное отравление и пищевые отравления.

Но продавцы в качестве своего товара уверены. Мария Владимировна - завсегдатай этого стихийного рынка. Сегодня, например, привезла несколько баночек клубники со своего участка. Она говорит, что готова платить за оборудованное место, но таких здесь нет.

Светлана Петрашкевич, главный специалист отдела торговли и услуг управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Мы уходим от таких рынков стихийных, у нас строятся современные здания. Мы хотим освободить город, сделать его образцовой столицей.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Зачастую такая торговля вызывает стихийное сборище людей, это может осложнить общественную безопасность, там, особенно там, где место ограничено, например, в подземном переходе. Если возникнет давка, то людям будет даже некуда деваться.

Всех нелегальных продавцов приглашают занять места на столичных рынках и торговать законно. Но кто-то сам не хочет туда идти, а кто-то не может найти на рынке свободное место.

И вот тут предложения со спросом никак не совпадают. Продавцам и покупателям нравится торговля около остановок, по дороге домой, а Мингорисполком призывает их приходить на рынки и в торговые центры. И пока две стороны не придут к какому-то согласию, потребители будут рисковать здоровьем, продавцы платить штрафы, а налоговые службы привлекать к ответственности незаконных торговцев, количество которых упорно растет. Только за первые пять месяцев года к ответственности привлечено 144 человека, в прошлом году эта цифра была на треть меньше, и взыскано штрафов более чем на 130 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.