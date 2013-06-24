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Беларусь участвует в масштабном европейском пректе по очистке улиц городов

24 июня 2013 14:52
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Новости Беларуси. Беларусь вместе с Россией, Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией и Азербайджаном принимает участие в масштабном европейском региональном проекте.

Пилотным регионом определено Пуховщина. В качестве эксперимента, здесь ликвидировали 70 мини-полигонов твердых бытовых отходов. Сейчас действуют только два. Но они полностью удовлетворяют потребности района в чистоте.

Местные власти скорректировали движение транспорта, который отвечает за вывоз мусора. Как результат, Марьина Горка, а также поселки и деревни на территории Пуховичского района стали более чистыми и аккуратными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси

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