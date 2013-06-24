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15 зон отдыха в Беларуси не соответствуют критериям безопасности

24 июня 2013 05:33
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Новости Беларуси. Уже полтора десятка зон отдыха в Беларуси не соответствуют критериям безопасности. К такому выводу пришли специалисты после тщательного обследования более 400 пляжей.

Самые строгие меры (запрет на посещение) введены на двух зонах отдыха Могилевской области. На остальных действуют частичные ограничения. Так, на 8 водоемах введено временное табу на купание детей. Три из них расположены в Гомельской области, по два – в Брестской и Минской и один – в Гродненской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще на полсотни пляжей специалисты выявили незначительные нарушения: территория не убрана, трава не скошена, а контейнеры для сбора мусора переполнены.

# общество # Отдых

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