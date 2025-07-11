Чем грозит Западу кризис в евроатлантической интеграции – объяснил политолог

Алексей Дзермант, политолог:

Недавно в Бразилии прошел саммит БРИКС, который вызвал много недовольства на Западе. Так а в чем же причина такого отношения? Что происходит с интеграционными объединениями в мире: кто-то говорит, что они все в кризисе, наступила эра национального эгоизма. Кто-то, что в кризисе только западные союзы и блоки, а восточные находятся на подъеме. Ну а кто-то будет утверждать, что в интеграцией в принципе все в порядке у всех. Так ли это?

Думаю, что не совсем так. Возьмите евроатлантическую интеграцию: Европейский союз и НАТО. В Европе как никогда сильны евроскептические настроения, Великобритания оттуда вышла, ряд стран, таких как Венгрия и Словакия, демонстрируют фронду по отношению к Брюсселю и евробюрократии. В ключевых странах ЕС – Германии, Франции, Италии – усиливаются правые и левые евроскептики.

В НАТО тоже не все ладно. Американцы вынуждают европейцев платить им за свою безопасность – уже принято решение увеличивать оборонные бюджеты европейских членов НАТО до 5 % ВВП. И, например, из-за этого правящая коалиции в Словении хочет провести референдум о полном выходе из НАТО.