Чем грозит Западу кризис в евроатлантической интеграции – объяснил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Недавно в Бразилии прошел саммит БРИКС, который вызвал много недовольства на Западе. Так а в чем же причина такого отношения? Что происходит с интеграционными объединениями в мире: кто-то говорит, что они все в кризисе, наступила эра национального эгоизма. Кто-то, что в кризисе только западные союзы и блоки, а восточные находятся на подъеме. Ну а кто-то будет утверждать, что в интеграцией в принципе все в порядке у всех. Так ли это?
Думаю, что не совсем так. Возьмите евроатлантическую интеграцию: Европейский союз и НАТО. В Европе как никогда сильны евроскептические настроения, Великобритания оттуда вышла, ряд стран, таких как Венгрия и Словакия, демонстрируют фронду по отношению к Брюсселю и евробюрократии. В ключевых странах ЕС – Германии, Франции, Италии – усиливаются правые и левые евроскептики.
В НАТО тоже не все ладно. Американцы вынуждают европейцев платить им за свою безопасность – уже принято решение увеличивать оборонные бюджеты европейских членов НАТО до 5 % ВВП. И, например, из-за этого правящая коалиции в Словении хочет провести референдум о полном выходе из НАТО.
Алексей Дзермант:
То есть мы наблюдаем, скорее, кризисные явления и там, и там, которые ставят под сомнение радужное будущее евроатлантических союзов, хотя, конечно, преждевременно говорить, что они развалятся прямо завтра.
А что на Востоке и Глобальном Юге? ШОС и БРИКС прирастают новыми членами, идет речь о расширении их функционала, что говорит о прогрессе в интеграции, хотя часто она идет более медленными темпами, чем хотелось бы. Например, когда речь заходит о новых финансовых инструментах в рамках БРИКС, о возможном появлении какой-то формы валюты в этом объединении, которая могла бы стать прообразом новой глобальной архитектуры сотрудничества.
Кстати, именно поэтому США так нервно реагирую на развитие и расширение БРИКС, вводят санкции против одного из ключевых его участников – Бразилии. Американцы правильно опасаются, что в перспективе это объединение может бросить реальный вызов американскому господству, особенно в финансовой сфере.
Алексей Дзермант:
Шанхайская организация сотрудничества развивается стабильно, хотя в ней явно не хватает политико-дипломатических и военно-политических инструментов, чтобы эффективно решать вопросы в сфере безопасности в Евразии. Без этого ШОС будет трудно демонстрировать свою эффективность. Самое главное, к чему нужно стремиться – способность предотвращать и разрешать конфликты в рамках организации и оказывать помощь ее членам в случае недружественных действий и агрессии третьих стран, как это было недавно в случае с атаками Израиля и США на Иран.
В целом прогноз по БРИКС и ШОС позитивный, хотя там и не обходится без проблем роста. Именно поэтому Республика Беларусь либо уже в них участвует, как в ШОС, стремится к полноценному членству, как в БРИКС.
Что это нам дает? Смотрите в видео.