В Беларуси проведены контрольные занятия по физической подготовке высшего офицерского состава

Вопросам физической формы военнослужащих и прежде всего офицерского состава большое внимание уделяет глава нашего государства. Спортивная подготовка и выносливость – основа качественного выполнения задач, стоящих перед военными. Исходя из этого испытания прошли все генералы и офицеры, занимающие высшие воинские должности из 11 силовых ведомств. Командный состав выполнял упражнения на выносливость, в частности бег на 500 метров или плавание на 100 метров, и на силу – подтягивание на перекладине или комплексное силовое упражнение. По итогам проверки отмечен высокий уровень физической подготовки должностных лиц.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Несмотря на то, что государственный секретариат Совета Безопасности организовал и проводил эти занятия, в строй были поставлены и генералы, проходящие службу в государственном секретариате Совета Безопасности. То есть все генералы, которые сегодня служат в структурах военной организации государства. И отрадно заметить, что все министры, все руководители всех ведомств получили только отличные оценки. Контрольные занятия были организованы в соответствии с наставлением по физической подготовке Вооруженных Сил. Там самые жесткие нормативы по сравнению с другими структурами военной организации государства. Но, тем не менее, в соответствии с этими нормативами наши генералы показали вот такие хорошие оценки. Это говорит о чем? Делай, как я. То есть тот девиз, суворовский девиз, который когда-то был, командир должен являться примером во всем, соответствует реалиям сегодняшнего времени.

О результатах контрольных занятий доложено главе государства. Практика проверок физической подготовки военнослужащих будет продолжена.