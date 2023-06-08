Часто болезнь передаётся по наследству. Какими современными методами лечат варикоз в Беларуси?

Расплата человечества за прямохождение – вот так порой называют одну из самых распространенных проблем варикозной болезни вен. Первый случай варикоза зафиксирован в документе 86 года до нашей эры. Римский полководец Гай Марий пожаловался на боль в ногах из-за синих вздутых вен. Выпирающие прожилки – это не только эстетический дефект, они указывают на серьезные проблемы сосудистой системы. Обнаружив, что на ногах проступили вены, следует поспешить к специалистам. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Георгий Кордзахия, врач-ангиохирург, флеболог медицинского центра «Кравира». Из-за чего возникает варикозная болезнь? Александр Меженный, ведущий:

Что такое варикозная болезнь? Какие причины ее возникновения?

Георгий Кордзахия, врач-ангиохирург, флеболог медицинского центра «Кравира»:

Варикозная болезнь нижних конечностей – это заболевание вен, которое характеризуется нарушением функции клапана венозной стенки. То есть вены от артерии отличаются тем, что в венах есть клапаны. И по этим клапанам кровь оттекает от нижних конечностей к сердцу. При нарушении функции данного клапана происходит обратный ток крови, застаивается кровь в нижних конечностях, образуется так называемый варикоз, похожий на грозди винограда. Причины могут быть самые разные. Одна из самых распространенных причин – это наследственное, генетический фактор. То есть если у мамы или бабушки есть варикоз, то, вероятно, он будет и у вас. И вторая по распространенности причина – эти сидячий или стоячий образ жизни. Часто болеют варикозной болезнью повара, официанты, священники, парикмахеры. Эти люди находятся в зоне риска. Екатерина Яцкевич, ведущая:

К каким осложнениям могут привести расширенные вены? Георгий Кордзахия:

Осложнения тоже могут быть разного рода. Одни из самых распространенных – образование трофических нарушений в нижних конечностях, когда образуется трофическая язва, которая долго не заживает, тромбозы. Тем более в эпоху коронавируса это стало очень актуально, рост пациентов повысился. Когда нужно обращаться к врачу? Александр Меженный:

Когда нужно идти к врачу? Георгий Кордзахия:

Очень важно наблюдать за симптоматикой. То есть если у вас отекают ноги в конце дня, тяжелеют ноги, чувствуете усталость в ногах, появились какие-то сосудистые сеточки, ретикулярные вены. То есть это все показания для консультации флеболога, однако есть и скрытые симптомы развития варикозной болезни. Например, может полностью отсутсвовать симптоматика, клинически и визуально ничего не видно, но по ультразвуковому исследованию иногда мы обнаруживаем несостоятельность клапанов варикозной стенки. В любом случае необходимо хотя бы раз посетить доктора.

Перед планированием беременности нужно посещать флеболога? Екатерина Яцкевич:

Перед планированием беременности нужно посещать флеболога? Георгий Кордзахия:

Это сейчас очень актуально. По всем современным европейским и американским рекомендациям в обязательном порядке перед планированием беременности нужно посещать флеболога. Я могу назвать три главные причины. Первая причина – при беременности усиливается нагрузка на нижние конечности. Второе – это гормональная перестройка, она всегда пагубно влияет на саму венозную стенку. Общепринятый факт, что при беременности повышается вязкость крови, при наличии варикозной болезни может осложниться тромбозом этих вен, которые расширены. Приведу пример, почему это важно. Девушке 25 лет, она с невылеченным варикозом беременеет, во время беременности наступает тромбоз этих расширенных вен. И она вынуждена в течение всей беременности и в послеродовом периоде колоть уколы в живот низкомолекулярных гепаринов, которые дорогостоящие, также это причиняет значительный дискомфорт пациенту. Если есть показания для хирургического вмешательства, лучше прооперироваться, а уже потом думать о беременности. Как лечат варикоз? Александр Меженный:

Как происходит обследование? Сколько времени занимает? Какие есть процедуры лечения, если необходимо лечение?

Георгий Кордзахия:

Консультация проходит амбулаторно, то есть любой флеболог сам делает ультразвуковую диагностику, определяет степень варикоза. Всего шесть стадий варикозной болезни, от первой и до шестой стадии по мере ее развития, чем дальше стадия, тем болезнь запущеннее. При разных стадиях варикозной болезни разное лечение. Если при первой стадии можно обойтись консервативным лечением, то уже вторая стадия и выше – это всегда комбинированный подход. Медикаментозная терапия – это венотоники, препараты для укрепления венозной стенки. Компрессионная терапия, часто просим наших пациентов носить компрессионный трикотаж. Тоже разные компрессии, кого класса компрессия – вопрос решается на приеме. И хирургическое вмешательство. Есть классическая хирургия, открытым хирургическим методом, когда через несколько разрезов механически удаляют эту вену. И более современный метод лечения – эндовенозная лазерная коагуляция, под местной анестезией, человек приходит, выполняется хирургическое вмешательство, вена превращается в ниточку. Это более современный подход. Какой период реабилитации после лечения? Екатерина Яцкевич:

Он еще и менее страшный. Какой период реабилитации после такого вмешательства современного?