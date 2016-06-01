«Частный сектор должен выглядеть по-столичному»: мэрия проводит мониторинг порядка в Минске

Новости Беларуси. Частный сектор не частное дело. В Минске продолжают работать мобильные группы, которые следят за соблюдением чистоты и порядка в городе. Так, сегодня представители столичной мэрии обследовали Заводской район — лидера по количеству частных подворий. Неухоженные участки, разрушенные ограждения, несанкционированные мусорные свалки. Все нарушения пресекали на месте.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района:

3600 домов у нас частного сектора. Частный сектор должен выглядеть по-столичному. И ограждения, и внутренняя территория. Тем, чьи ограждения, которые сегодня не соответствуют столичному уровню, выданы предписания, предложены образцы, которые можно заказать и сделать достойное ограждение.

Помимо частного сектора, эксперты заглянули на строительные площадки и городские комплексы. Так, пруд-регулятор в Заводском районе сейчас очищают от ила. Полировка водоёма с ливневой водой проходит точно по плану. Не обошли вниманием и строительство первого в Минске снегоплавильного пункта. В строй объект планируют ввести уже в сентябре этого года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.