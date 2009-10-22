Частные застройщики должны строить не только высокодоходное жилье

Об этом заявил Президент Беларуси, посещая в Минске строящийся жилой микрорайон Каменная Горка.

В новом микрорайоне столицы будут проживать более 77 тысяч человек, а общая площадь жилого фонда превысит миллион семьсот тысяч квадратных метров. В новых микрорайонах создаются дополнительные рабочие места, поскольку появятся магазины, объекты бытового обслуживания.

В целом, за последние пять лет Минск в объемах жилищного строительства прирос в два раза. Глава государства особо отметил ограничение притока жителей в белорусскую столицу. Как отметил в своем докладе Президенту исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько, если в период с 2003 по 2007 год ежегодный приток людей из других регионов составлял 19 тысяч человек, то в настоящее время он уменьшился до 11 тысяч.

Глава государства дал ряд поручений. Одно из них — разобраться с пустующим жильем, в первую очередь в Минске. Президент считает неприемлемой ситуацию, когда застройщики, в ожидании роста цен на жилье, оставляют уже построенное пустующим. Как проинформировал главу государства помощник Президента - главный инспектор по Минску Анатолий Калинин — в столице по различным причинам придерживается около тысячи квартир. «И с этой ситуацией необходимо разобраться», — сказал Александр Лукашенко.