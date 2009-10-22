В Греции зажжен олимпийский огонь

После молитвы богу солнца Аполлону верховная жрица, роль которой исполняет греческая актриса Мария Навплиоту, зажгла огонь от параболического зеркала, концентрирующего солнечные лучи. Затем жрицы зажгли от факела специальный светильник с изображением бегущего атлета и в сопровождении двух детей, также одетых в хитоны, прошли несколько десятков метров до античного стадиона, где в древности проводились Олимпийские игры.
После танца на травяных склонах стадиона под музыку, подражающую античным мотивам, верховная жрица зажгла от принесенного огня факел и передала его первому факелоносцу Олимпиады в Ванкувере - греческому чемпиону в слаломе Василису Димитриадису.
По завершении торжественной церемонии был дан старт эстафете Олимпийского огня. Она станет самой долгой за историю Игр, хотя и будет лишена международного этапа.
В течение ближайших восьми дней она будет проходить по греческим городам и после 2180 км пути завершится на историческом беломраморном стадионе в Афинах, где факел будет передан организаторам ХХI зимних Игр-2010.
Далее эстафета будет проходить по канадским городам, а 12 февраля следующего года пламя прибудет в Ванкувер, сообщает NEWSru.com.