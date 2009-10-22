Футболисты сборной Германии будут передвигаться по ЮАР в бронежилетах

Футболисты сборной Германии прибудут на чемпионата мира по футболу в бронежилетах и собираются носить их везде за пределами гостиниц.

Михаэль Баллак и его товарищи по команде чрезвычайно напуганы сообщениями СМИ о якобы небывалом размахе преступности в Южной Африке.

По словам Гюнтера Шнелле, главы охранной фирмы "БайСекур", которой доверено обеспечение безопасности германской сборной и германских болельщиков во время выездов за пределы страны, звездам сборной Германии понадобятся дополнительные меры предосторожности в ЮАР. "Их передвижение за пределами территории гостиницы должно быть сведено к минимуму, - говорит Шнелле. - Или же должен быть обеспечен полноценный эскорт вооруженных охранников".

Германская федерация футбола уже разрабатывает меры по усилению безопасности вокруг отеля в Претории, где будет располагаться национальная сборная во время чемпионата. В связи с высоким уровнем преступности в ЮАР федерация собирается свести риски к минимуму, отмечает глава службы безопасности федерации Хельмут Шпан. Намечено набрать дополнительно 20 охранников для команды на то время, когда она будет находиться в пятизвездочном отеле в Претории.

Частные охранники будут сопровождать игроков в самом "Велмор гранд отеле" и вокруг него. Будут усилены меры безопасности и для германских журналистов. Немцы вряд ли будут полагаться лишь на местные охранные службы и намерены привлечь свою федеральную полицию, отмечает NEWSru.com.