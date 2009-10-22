Частные застройщики должны нести социальную нагрузку

Об этом сказал Александр Лукашенко, посещая новый столичный микрорайон «Каменная горка».

Через три года здесь будут жить более 70 тысяч минчан, а четыре дома уже в ожидании хозяев. Выслушав доклад градоначальника, глава государства дал ряд поручений. Так, за пять лет минской власти вместе с архитекторами нужно навести порядок в столице, уплотнив, где возможно, застройку.

Для жителей столичной «Кунцевщины» лес кранов стал привычным видом из окна. Ещё два года назад здесь был пустырь – настоящая каменная горка. Сегодня – целый жилой микрорайон.

Строительство как таковое, и жилья, в частности – локомотив, за которым подтягивается вся экономика. Президент заострял внимание на этом неоднократно. И жилье – это не только бетон, арматура и кирпич. Для комфорта людям нужны и ковры, светильники, бытовая техника. А это деньги в доход государства.

Дома в Каменной горке, говорят минчане, растут как грибы. За такой короткий промежуток времени 24 дома уже построены. Через три года будет завершён и весь микрорайон.

– Фактически, в этом микрорайоне мы собрали всё самое новое, что есть в индустриальном домостроительстве, – отметил главный архитектор города Минска Виктор Никитин.

О планах рассказали сегодня главе государства. За последние пять лет в Минске стали строить жилья вдвое больше, но на очереди ещё остаются 260 тысяч семей. А вот городской инфраструктуры с такими темпами строительства уже явно не хватает. Выход – города-спутники. Комфортное жильё, причём малой этажности, в планах строить, к примеру, в Заславле, Смолевичах, Логойске. Один дом уже появился в Соколе.

Остановить очередь тех, кто нуждается, невозможно. Её с успехом формируют не только минчане. Только в этом году Минск прирастёт на 11 тысяч приезжих. Мнение государства – условия нужно создавать в малых городах, чтобы люди не рвались в столицу.

– Нам нельзя собирать в центре Республики весь народ. Никто доступ в Минск не закрывает, но ограничивать приток людей надо, – отметил Александр Лукашенко.

Строительство жилья, тем более социального – на особом контроле у государства. Удешевление – только одно из многочисленных президентских поручений. Рентабельность от продажи не должна превышать 5%, чтобы построиться мог человек и со средним достатком. Частные застройщики также должны нести соцнагрузку, заметил сегодня глава государства. Ведь таких заработков, по 300 долларов на одном метре, нет даже у нефтяников. По мнению главы государства, все строительные организации нужно взять под жёсткий контроль. И если они затягивают строительство, с ними нужно разрывать отношения.

– Кто только не строил, когда цена была 2000 долларов за квадратный метр: от художников спортсменов до строителей. Сейчас их нет. И они здесь больше строить не должны, и это мы возьмём под контроль. Как только вы кого-то вернёте из тех, кто сбежал, мы будем рассматривать это как вопрос о коррупции, – сказал Александр Лукашенко. – Частник берётся за высокодоходное жильё, но его надо нагружать и спортивно-культурными объектами, и таким, обычным жильём.

Каменная горка, пожалуй, самый крупный из новых столичных микрорайонов, но не единственный. Строится и Лошица, и Дружба, разрабатывается район Северный. Пока застройка, в основном, у МКАД. Но уплотняться, считает Президент, нужно и внутри города. Правда, с разумным подходом, к примеру, к сносу частного сектора.

– У нас была концепция – теория компактного города – все сносим, строим новое. Но работа с населением показала, что мы несколько поспешили в наших намерениях. Принято решение провести более детальный анализ на территории с усадебной застройкой, – отметил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько.

В то время, как 60 тысяч нуждающихся вообще не имеют собственного жилья, отдельные квартиры пустуют. Мнение Президента – если владелец выжидает лучшей цены, пускай и оплачивает коммунальные расходы.

– Не заселяешь, не перекладываешь эту цену на хозяина квартиры, который бы купил её, не продаёшь и выжидаешь чего-то – плати в городской бюджет. Надо подтолкнуть их к тому, чтобы они продавали эти квартиры, – сказал Президент.

Разговор в новом микрорайоне получился обстоятельный. Президент посмотрел и сами квартиры. Да, они, действительно, просторные и светлые, но качества хотелось бы лучшего даже при минимальных затратах.

Ещё одно президентское поручение, вероятно, ускорит появление в новых микрорайонах развитой инфраструктуры. Теперь принимать решение столичная власть сможет самостоятельно без многочисленных согласований с профильными ведомствами, скажем, нужна ли именно в этом месте поликлиника или детский сад.