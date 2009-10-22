Поисковики будут индексировать Twitter

Google, Bing и Yahoo сделали одновременные, но независимые друг от друга заявления, в которых говорится, что на всех трех поисковиках в результатах запросов можно будет найти сообщения пользователей из социальной сети Twitter.

Корпорация Microsoft дополнительно сообщила, что на ее поисковике можно будет также найти и данные из социальной сети Facebook.

В пресс-релизах компаний говорится, что искать по сообщениям пользователей Twitter можно будет уже в самое ближайшее время. Отраслевые эксперты говорят, что данный шаг поисковиков в большей степени имиджевый, так как большая часть сообщений пользователей - это обрывочные фразы, не несущие ценной смысловой или информационной нагрузки.

По словам Мариссы Меер, вице-президента Google, их поисковая машина будет обновлять данные о новых сообщениях в Twitter почти в режиме реального времени, поэтому искать можно будет в том числе и по самым свежим сообщениям.

Согласно официальным данным, на сегодня сетью Twitter пользуются чуть менее 21 млн человек по всему миру. Аналитики говорят, что как Google, так и Microsoft данное соглашение было бы выгодно, так как оба интернет-поисковика за счет сделки с Twitter могли бы существенно расширить свои поисковые индексы и пополнить информацию за счет тысяч новых постов, добавляемых в Twitter практически постоянно.

Сообщается, что стороны рассматривали несколько вариантов сотрудничества, однако каждый из них исходит из того, что Twitter настаивает на том, что контент пользователей микроблогов принадлежит сети и просто так Twitter его отдавать не будет. В итоге Google и Microsoft будут делить определенную часть доходов от показа рекламы, либо же будут просто выкупать информацию без дальнейших схем раздела прибыли, пишет CyberSecurity.ru.

Ранее основатель сети Twitter Биз Стоун заявлял, что его компания в ближайшие несколько месяцев намерена сосредоточиться на расширении функционала сайта и лишь потом думать о формировании бизнес-модели.