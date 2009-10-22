Испанские ученые в очередной раз разгадали тайну улыбки Джоконды

Нейробиолог из Института неврологии в Аликанте Луис Мартинес Отеро и его коллега Диего Алонсо Паблос пришли к выводу, что улыбка Джоконды сменяется на серьезность из-за того, что глаз зрителя посылает в мозг противоречивые сигналы.

Как объясняют ученые, различные участки сетчатки передают в мозг информацию разных категорий. Эти каналы кодируют данные о размере, ясности, яркости и расположении визуального поля. Когда побеждает один канал, человек видит улыбку, когда другой - Мона Лиза выглядит серьезной.

Установить такие особенности восприятия ученым удалось, проведя эксперимент с участием добровольцев. Восприятие наблюдателя менялось в зависимости от размера изображения, расстояния, освещения и прочих факторов. Исследователи не сомневаются, что Леонардо да Винчи специально стремился изобразить такую полуулыбку.

Напомним, что это не первая попытка ученых проникнуть в тайну улыбки Джоконды. Так, в 2005 году ученые Амстердамского университета и специалисты из США предложили свою версию ее расшифровки. Они пришли к выводу, что улыбка Моны Лизы содержит 83% счастья, 9% пренебрежения, 6% страха и 2% злости, и потому она воспринимается так неоднозначно. При помощи компьютерной программы исследователи сопоставили изображение с шестью основными эмоциями, которые может выражать улыбка.

В 2004 году одной из причин завораживающего воздействия на зрителей «Моны Лизы» была названа вовсе не ее улыбка, а взгляд, который направлен на зрителя, с какого бы угла он ни рассматривал картину. К такому выводу пришли американские и британские ученые.

В 2003 году профессор Маргарет Ливингстон из Гарвардского университета тоже заявила, что разгадала секрет улыбки Джоконды. Профессор, как и Луис Мартинес Отеро и Диего Алонсо Паблос, пришла к выводу, что эффект мерцающей улыбки связан с особенностями человеческого зрения. Однако, по мнению Ливингстон, улыбка Моны Лизы очевидна только тогда, когда зритель смотрит не прямо на губы Джоконды, а на другие детали ее лица. Как отметила исследовательница, дело в том, что прямое зрение хорошо воспринимает детали, хуже - тени. Джоконда же почти вся расположена в низкочастотном диапазоне света и хорошо воспринимается только периферическим зрением, пишет NEWSru.com.