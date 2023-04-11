У каждого возраста свои особенности. Какие заболевания сердца часто встречаются у детей?
При рождении ребенка обнаружить проблемы в работе сердца намного легче, чем в более взрослом возрасте. Во время родов акушер следит за сердцебиением младенца, дальше педиатр во время первого осмотра обязательно его прослушивает и отправляет на электрокардиограмму. Однако заболевания сердца могут быть не только врожденными. Поэтому обследования обязательны перед оформлением в школу, дальше в 10, 15 и 17 лет.
Юлия Забелова, врач-кардиоревматолог медицинского центра «Нордин»:
У каждого возраста детей более частая какая-то определенна патология. Например, дети грудного возраста – часто врожденные пороки сердца, с 3 до 6 лет часто осложнения на форме заболевания лор-органов, аденоидов, нарушения ритма, нарушения питания миокарда. В более старшем возрасте это больше скачки давления из-за лишнего веса и малоподвижного образа жизни, появляются более взрослые заболевания.
У каждого возраста более частая патология. К сожалению, в раннем возрасте ребенок не способен сформулировать, что его беспокоит. Кардиологические проблемы могут появиться из-за стресса или возникнуть как осложнение после другого заболевания. Поэтому родителям стоит быть особенно внимательными, при первых признаках поражения сердца немедленно обратиться к врачу.
Юлия Забелова:
У маленьких детей грудного возраста первые признаки, что нужно насторожиться по поводу заболеваний сердца – затруднения при кормлении, ребенку очень тяжело сосать, потому что для него это большая физическая нагрузка, у него одышка, он прерывается, отдыхает, не может много съесть. У него плохой набор веса, начинает сильно потеть постоянно. У старшего возраста одышка при нагрузке, головные боли, нужно измерять давление. Иногда головные боли – признак того, что повышается или понижается давление.
К сожалению, заболевания сердца сильно помолодели. Вегетососудистая дистония и нарушения ритма сердца перестали быть редкостью в детском возрасте. К слову, за последние 10 лет распространенность артериальной гипертонии среди подростков возросла в 10 раз.
Юлия Забелова:
Наши дети много сидят, мало двигаются, набирают лишний вес, едят много сладкого и соленого. Поэтому давление повышается. Даже в 11-13 лет приходят с повышенным давлением, приходится подбирать им несколько препаратов, оно не снижается. Бывают очень тяжелые пороки сердца, прямо из роддома забирают в реанимацию и оперируют в первый месяц жизни. А бывают пороки, которые не дают симптомов, и их просто наблюдают. Коронавирус сильно сказался на сердцах детей, часто обращаются родители, что стучит сердце и не может ходить на физкультуру. Одышка при малейшей нагрузке. Проходит полгода после перенесенной болезни, а ему все еще плохо.
Малоподвижный образ жизни, лишний вес, фастфуд и неправильное питание – все эти факторы оказывают негативное влияние, в том числе и на работу сердца. Дети должны иметь полноценный рацион. Любимыми сердцем микроэлементами считаются калий и магний, которые содержится в бананах, сухофруктах, тыкве и баклажанах.
Юлия Забелова:
Первое обследование в кардиологии – это кардиограмма, потом УЗИ сердца, оно показывает строение сердца. Эти два обследования друг друга не заменяют. Если есть серьезные проблемы с ритмом, то вешается аппарат на сутки, называется холтеровское мониторирование, уже подсчитывает количество экстрасистол, если они есть, какой пульс днем и ночью средний. Есть еще аппарат СМАД, он измеряет артериальное давление. При первых симптомах нужно не паниковать. Если ребенок побледнел, частый пульс у него, то лучше сразу обратиться к врачу.
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