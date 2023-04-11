У каждого возраста свои особенности. Какие заболевания сердца часто встречаются у детей?

При рождении ребенка обнаружить проблемы в работе сердца намного легче, чем в более взрослом возрасте. Во время родов акушер следит за сердцебиением младенца, дальше педиатр во время первого осмотра обязательно его прослушивает и отправляет на электрокардиограмму. Однако заболевания сердца могут быть не только врожденными. Поэтому обследования обязательны перед оформлением в школу, дальше в 10, 15 и 17 лет.

Юлия Забелова, врач-кардиоревматолог медицинского центра «Нордин»:

У каждого возраста детей более частая какая-то определенна патология. Например, дети грудного возраста – часто врожденные пороки сердца, с 3 до 6 лет часто осложнения на форме заболевания лор-органов, аденоидов, нарушения ритма, нарушения питания миокарда. В более старшем возрасте это больше скачки давления из-за лишнего веса и малоподвижного образа жизни, появляются более взрослые заболевания.

У каждого возраста более частая патология. К сожалению, в раннем возрасте ребенок не способен сформулировать, что его беспокоит. Кардиологические проблемы могут появиться из-за стресса или возникнуть как осложнение после другого заболевания. Поэтому родителям стоит быть особенно внимательными, при первых признаках поражения сердца немедленно обратиться к врачу. Юлия Забелова:

У маленьких детей грудного возраста первые признаки, что нужно насторожиться по поводу заболеваний сердца – затруднения при кормлении, ребенку очень тяжело сосать, потому что для него это большая физическая нагрузка, у него одышка, он прерывается, отдыхает, не может много съесть. У него плохой набор веса, начинает сильно потеть постоянно. У старшего возраста одышка при нагрузке, головные боли, нужно измерять давление. Иногда головные боли – признак того, что повышается или понижается давление. К сожалению, заболевания сердца сильно помолодели. Вегетососудистая дистония и нарушения ритма сердца перестали быть редкостью в детском возрасте. К слову, за последние 10 лет распространенность артериальной гипертонии среди подростков возросла в 10 раз.

Юлия Забелова:

Наши дети много сидят, мало двигаются, набирают лишний вес, едят много сладкого и соленого. Поэтому давление повышается. Даже в 11-13 лет приходят с повышенным давлением, приходится подбирать им несколько препаратов, оно не снижается. Бывают очень тяжелые пороки сердца, прямо из роддома забирают в реанимацию и оперируют в первый месяц жизни. А бывают пороки, которые не дают симптомов, и их просто наблюдают. Коронавирус сильно сказался на сердцах детей, часто обращаются родители, что стучит сердце и не может ходить на физкультуру. Одышка при малейшей нагрузке. Проходит полгода после перенесенной болезни, а ему все еще плохо.