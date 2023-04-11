Прямой эфир

Президент обсудит развитие IT-отрасли Беларуси

11 апреля 2023 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как придать новый импульс развитию IT-отрасли страны? Этот вопрос сегодня, 11 апреля, обсудят на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент обсудит развитие IT-отрасли Беларуси-1

В стенах Дворца Независимости речь пойдет о проектах указов, которые должны усовершенствовать и простимулировать работу Парка высоких технологий, IT-компаний. Приглашены также все ответственные за эту сферу.

Все подробности – в наших следующих выпусках.

# Информационные технологии # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У каждого возраста свои особенности. Какие заболевания сердца часто встречаются у детей?
11 апреля 2023 07:49

У каждого возраста свои особенности. Какие заболевания сердца часто встречаются у детей?

В Беларуси начался сев сахарной свёклы
11 апреля 2023 07:44

В Беларуси начался сев сахарной свёклы

Сезон летних кафе. Заведения Минска готовятся к открытию террас
11 апреля 2023 07:16

Сезон летних кафе. Заведения Минска готовятся к открытию террас