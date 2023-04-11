Президент обсудит развитие IT-отрасли Беларуси

Новости Беларуси. Как придать новый импульс развитию IT-отрасли страны? Этот вопрос сегодня, 11 апреля, обсудят на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стенах Дворца Независимости речь пойдет о проектах указов, которые должны усовершенствовать и простимулировать работу Парка высоких технологий, IT-компаний. Приглашены также все ответственные за эту сферу.