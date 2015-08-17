Церемония прощания с народным артистом Беларуси Сергеем Журавлем состоится 17 августа в театре имени Янки Купалы

Новости Беларуси. Церемония прощания с народным артистом Беларуси Сергеем Борисовичем Журавлем состоится сегодня, 17 августа, в театре имени Янки Купалы. Начало в 11 часов. Соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси выразил президент Беларуси.

Публика еще долго не забудет его великолепные роли в таких спектаклях, как «Ужин с придурком», «Тартюф» и «Пан Тадеуш». Не менее знаковыми были работы Сергея Борисовича и в кинематографе: «Мужчины не плачут», «Масакра», «Снайпер» и многие другие.

Сергей Журавель долгое время был голосом телеканала СТВ. Его также можно было увидеть в различных проектах, где актер представал в самых разных, но всегда ярких и запоминающихся образах. Друзья и коллеги, весь коллектив телекомпании СТВ приносят соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Шпилевская, актриса и телеведущая:

Вряд ли он успел сделать все, что мог сделать этот артист. Потому что поклонников у него было очень много. И киноактер он прекрасный, и голосом нашего телеканала был долгое время. Он, может быть, чувствовал, потому что он собирался уходить из театра. Упала звезда. Сейчас очень мало людей, которые вписываются в историю своими какими-то, скажем, достижениями в культурной деятельности. Вот Сергей Борисович, наверное, вписал, уже давно.