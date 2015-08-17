Аграрии Минской области преодолели 2-миллионный рубеж по намолоту зерна

Новости Беларуси. Аграрии Минской области преодолели двухмиллионный рубеж по намолоту зерна. В тройке лидеров также Гродненский и Брестский регионы. Свыше миллиона тон собрали и могилевские хлеборобы. В целом в стране уже обработано свыше 90% урожайных полей. Завершить уборку зерновых в стране планируют менее чем через неделю, поэтому люди и техника по-прежнему проводят в поле весь световой день.

Добавим, на данный момент урожайность хлеба в среднем по республике составляет почти 39 центнеров с гектара. Самая высокая в Гродненской области — более 50-ти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.