Украинский цирк-шапито в Минске: праздник жизни глазами цирковых артистов

Новости Беларуси. Минск – не только площадка для переговоров по Украине, но и место где жители этой страны могут зарабатывать, пока на родине неспокойно. В эти дни украинский цирк-шапито дает представления в белорусской столице. Артисты приехали семьями.

Маркуша – один из первых попугаев в этой большой семье. Сейчас их 9 – попугаев. И тукан. У каждого свой трюк.

Виктор Городецкий, дрессировщик цирка-шапито (Украина):

Если попугаю не нравится трюк, он не будет его делать. Такой характер у них, особенно у этого, такой вредный.

Правда, в дружной семье всегда найдется компромисс и каждый займет свое место.

Украинский цирк на белорусской земле. В славянская семье общие традиции. Отправляемся в гости со своим самоваром.

По белорусским городам-дорогам украинские гастролеры колесят уже не первый год. Зрители не скупятся на аплодисменты, артисты в ответ – на комплименты.

Виктор Кошман, художественный руководитель цирка-шапито (Украина):

Те белорусы, которые имеют родственников на Украине или выезжали куда-нибудь на моря, вспоминали злым словом Украину по поводу ее дорог и всего остального. Здесь едешь по дороге – указатель стоит: заправка через 20 км. Значит она там будет.

Утопающий в цветах ЗИЛ. Цыганскому образу жизни не истребить славянскую тягу к домашнему уюту. Между представлениями здесь все как в маленьком спальном квартале. Только каждый раз этот спальный квартал вырастает на новом месте, поэтому эволюцию белорусских городов подмечают не хуже местных жителей.

Сергей Свирин, директор цирка-шапито (Украина):

«Вау». Больше ничего нельзя сказать. Все движется к лучшему, все делается именно для народа, во имя белорусского народа. Честно, мы вам завидуем белой завистью. Это парки, фонтаны, гостиницы, ледовый дворец. В Украине чтобы в городе с 20-тысячным населением стоял ледовый дворец или водный дворец – у нас такого нет. Даже в больших городах нет. У нас с этим намного скромнее и хуже. С сожалению.

К сожалению, на родине пока не строят, а разрушают. Дома и человеческие жизни. О политике здесь не любят говорить, но в большой цирковой семье есть и те, у кого не осталось другого дома кроме фургончика на колесах.

Виктор Кошман, художественный руководитель цирка-шапито (Украина):

У нас есть и лугончане, есть из Донецка ребята, есть и те, кто от военных действий пострадал, остался без жилья.

В этой украинской цирковой семье все, как хотелось бы многим землякам. Они из разных уголков страны, но вместе идут к общему успеху.

Виктор Кошман, художественный руководитель цирка-шапито (Украина):

Любое насилие, смерти, разрушения, которые идут для достижения любых целей, смерть ребенка этого не стоят.

Сергей Свирин, директор цирка-шапито (Украина):

Мы цивилизованные люди и должны договариваться цивилизованным языком. Боженька нам дал ум и язык для того, чтобы мы общались, а не для того, чтобы мы брались за автоматы, гранатометы и убивали друг друга.

Под мирным белорусским небом в гости приглашают в свой украинский дом. Гостиная с кухней, спальня и детская.

Цирковая династия. Кочевая жизнь, что называется, в крови. Детей в таких семьях называют «опилочными», хотя опилки уже давно под цирковые манежи никто не сыплет. С родителями на гастролях буквально с самого рождения.

Есть еще один член семьи. Шимпанзе Джонни, как шутят в Главацкие, первенец.

Евгения Главацкая, артистка цирка-шапито (Украина):

Он к нам пришел в семью, был совсем маленький, два года жил с нами в кровати. Потом он, конечно, стал старше. Все-таки это животное, поэтому так спокойно он не будет сидеть и играть с детьми. Тут будет все вверх дном, все будет разбросано, раскидано.

Так что в гостиную посидеть всей семьей у телевизора Джонни теперь приглашают нечасто. Впрочем, голубые экраны с новостями из родной страны украинских артистов давно не радуют.

Евгения Главацкая, артистка цирка-шапито (Украина):

Много родственников как раз в Восточной Украине живет. Тяжело это все. Мы уже даже новости не смотрим, потому что только нервотрепка постоянная. К нас приезжали, пока там все было очень сложно. Потом в их городке чуть-чуть успокоилось, и они уехали домой.

Цирковое представление – настоящее искусство, и во время этого праздника жизни о политике забывают и артисты, и зрители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Яркие огни на цирковой арене. Здесь и после финальных фарфар звезды светят в мирном небе. Через несколько месяцев – домой. Туда, где горят военные огни, где много слез и совсем не до смеха.