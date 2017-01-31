Прямой эфир

Цены на социально значимые товары продолжат контролировать

31 января 2017 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Цены на ряд социально значимых товаров останутся под контролем местной власти. Их перечень уже утвержден правительством. В продовольственном списке – картофель, свекла, морковь, капуста. Так, не более чем на 90 дней в году по перечисленным позициям облисполкомы и столичная мэрия вправе сдерживать рост цен.

Напомним, от государственного регулирования цен Беларусь отказалась в сентябре прошлого года. Политика ценообразования изменилась в соответствии с требованиями евразийского экономического союза и рекомендациями Международного валютного фонда.

Формирование стоимости социально значимых товаров – право, которое наша страна оставила за собой, невзирая на существенные преобразования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Сочетание истории с современностью: какие изменения ожидают проспект Победителей в Минске
30 января 2017 17:51

Сочетание истории с современностью: какие изменения ожидают проспект Победителей в Минске

Реконструкция набережной Свислочи идет с опережением графика на полгода
30 января 2017 17:41

Реконструкция набережной Свислочи идет с опережением графика на полгода

Лучших журналистов Минска 2016 года наградили 30 января: среди лауреатов – три представителя СТВ
30 января 2017 17:37

Лучших журналистов Минска 2016 года наградили 30 января: среди лауреатов – три представителя СТВ