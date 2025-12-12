Иваново прощается с почётным званием культурной столицы Беларуси – 2025

Ситцевый край, город невест, центр бондарей, а с февраля и культурная столица Беларуси-2025. Иваново 12 декабря официально прощается с почетным статусом, который был закреплен за городом почти на протяжении года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обряды, полесские песни, уникальные фольклорные фестивали, выставки декоративно-прикладного искусства – за это время город продемонстрировал свои неповторимые особенности и богатый творческий потенциал. Подключились к этому не только дома культуры, но и сельские клубы, музеи. Каждый старался удивить. Жители и гости Иваново смогли стать зрителями и участниками более чем 200 самых различных мероприятий. Среди которых как новые проекты, так и те, которые у многих на слуху.

Наталья Костюкович, заместитель председателя Ивановского райисполкома:

Ивановщина, благодаря именно высокому статусу культурной столицы Республики Беларусь 2025 года, приобрела новое лицо. В истории нашей культуры вписана яркая страница, которая демонстрирует колорит и действительно яркую индивидуальность культурного кода Ивановщины.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Это привлекает внимание туристов, это, конечно же, привлекает внимание людей, которым хочется получше узнать нашу страну, нашу Беларусь, нашу культуру. И они едут в культурную столицу в течение всего года, и, конечно же, это поднимает туристический потенциал этого города. Финальный аккорд – грандиозный концерт, на котором представлена практически вся Беларусь. Творческие номера раскрывают особенности городов, получивших статус культурных столиц в предыдущие годы. Эстафету готовятся принять Поставы.