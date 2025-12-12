Иваново прощается с почётным званием культурной столицы Беларуси – 2025
Ситцевый край, город невест, центр бондарей, а с февраля и культурная столица Беларуси-2025. Иваново 12 декабря официально прощается с почетным статусом, который был закреплен за городом почти на протяжении года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обряды, полесские песни, уникальные фольклорные фестивали, выставки декоративно-прикладного искусства – за это время город продемонстрировал свои неповторимые особенности и богатый творческий потенциал. Подключились к этому не только дома культуры, но и сельские клубы, музеи. Каждый старался удивить.
Жители и гости Иваново смогли стать зрителями и участниками более чем 200 самых различных мероприятий. Среди которых как новые проекты, так и те, которые у многих на слуху.
Наталья Костюкович, заместитель председателя Ивановского райисполкома:
Ивановщина, благодаря именно высокому статусу культурной столицы Республики Беларусь 2025 года, приобрела новое лицо. В истории нашей культуры вписана яркая страница, которая демонстрирует колорит и действительно яркую индивидуальность культурного кода Ивановщины.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Это привлекает внимание туристов, это, конечно же, привлекает внимание людей, которым хочется получше узнать нашу страну, нашу Беларусь, нашу культуру. И они едут в культурную столицу в течение всего года, и, конечно же, это поднимает туристический потенциал этого города.
Финальный аккорд – грандиозный концерт, на котором представлена практически вся Беларусь. Творческие номера раскрывают особенности городов, получивших статус культурных столиц в предыдущие годы. Эстафету готовятся принять Поставы.
Станислав Чимбург, заместитель председателя Поставского райисполкома:
В 2026 году культурной столицей Республики Беларусь определен город Поставы. И, конечно же, мы этому очень рады и считаем, что Поставщина действительно достойна такого высокого и почетного звания. То, что мы приготовили какие-то новшества, понравится и нашим жителям, ну и, конечно же, гостям нашего фестиваля.
К слову, акция «Культурная столица года» проводится уже на протяжении 15 лет. За это время почетного статуса были удостоены 16 городов.