Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м

Новости Беларуси. Сразу несколько спортивных объектов проектируются в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сразу несколько спортивных объектов проектируются в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Физкультурно-оздоровительные комплексы в Заславле и Дзержинске, универсальный спортивный зал в Солигорске и бассейн в Узде.
Объекты введут в эксплуатацию до 2023 года. Кроме того, в регионе продолжается строительство физкультурного центра в Марьиной Горке, бассейна в Михановичах. В стадии проекта – бассейн в Старых Дорогах.
Владимир Диденко, директор управления капитального строительства Стародорожского района:
Проект будет передан на экспертизу в апреле. После этого будет второй этап проектирования – это строительный проект. Это примерно май. Затем выбор подрядчика генерального по строительству. И точно сказать нельзя на данный момент, какие замечания экспертизы будут, но уже летом планируем приступить к строительству.