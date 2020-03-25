Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м

Новости Беларуси. Сразу несколько спортивных объектов проектируются в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Физкультурно-оздоровительные комплексы в Заславле и Дзержинске, универсальный спортивный зал в Солигорске и бассейн в Узде.

Объекты введут в эксплуатацию до 2023 года. Кроме того, в регионе продолжается строительство физкультурного центра в Марьиной Горке, бассейна в Михановичах. В стадии проекта – бассейн в Старых Дорогах.