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Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м

25 марта 2020 17:48
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Новости Беларуси. Сразу несколько спортивных объектов проектируются в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м-1

Физкультурно-оздоровительные комплексы в Заславле и Дзержинске, универсальный спортивный зал в Солигорске и бассейн в Узде.

Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м-4

Объекты введут в эксплуатацию до 2023 года. Кроме того, в регионе продолжается строительство физкультурного центра в Марьиной Горке, бассейна в Михановичах. В стадии проекта – бассейн в Старых Дорогах.

Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м-7

Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м-9

Владимир Диденко, директор управления капитального строительства Стародорожского района:
Проект будет передан на экспертизу в апреле. После этого будет второй этап проектирования – это строительный проект. Это примерно май. Затем выбор подрядчика генерального по строительству. И точно сказать нельзя на данный момент, какие замечания экспертизы будут, но уже летом планируем приступить к строительству.

Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м-12

# Социальная инфраструктура # общество # Владимир Диденко # Фотофакт

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