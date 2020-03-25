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Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

25 марта 2020 17:44
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Новости Беларуси. Минские аттракционы готовятся к новому сезону. Пока открытие парков намечено на 22 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону-1

Как и прежде, развлечься и отдохнуть на свежем воздухе можно будет в четырех парках столицы: Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска и 50-летия Великого октября.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Специалисты активно готовятся к открытию и завершают покраску, ремонт и тестирование оборудования. Минчане, которые, не теряя времени, уже сейчас наслаждаются теплой мартовской погодой, в предвкушении начала сезона.

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону-4

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону-6

С внуками иногда хожу в парк. Но они сейчас уже предпочитают батуты, всякие современные вещи.

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону-9

Очень любим, регулярно посещаем. К сожалению, пока деток нет, поэтому намного реже. Думаю, детки появятся, будем чаще ходить.

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону-12

Всего в столичных парках около 80 аттракционов. В главных парках Горького и Челюскинцев приобрести билеты можно будет с помощью QR-кода.

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону-15

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону-17

# Аттракционы # общество # Фотофакт

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