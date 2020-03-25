Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

Новости Беларуси. Минские аттракционы готовятся к новому сезону. Пока открытие парков намечено на 22 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как и прежде, развлечься и отдохнуть на свежем воздухе можно будет в четырех парках столицы: Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска и 50-летия Великого октября.

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Специалисты активно готовятся к открытию и завершают покраску, ремонт и тестирование оборудования. Минчане, которые, не теряя времени, уже сейчас наслаждаются теплой мартовской погодой, в предвкушении начала сезона.