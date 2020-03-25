Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

Новости Беларуси. Минские аттракционы готовятся к новому сезону. Пока открытие парков намечено на 22 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минские аттракционы готовятся к новому сезону. Пока открытие парков намечено на 22 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как и прежде, развлечься и отдохнуть на свежем воздухе можно будет в четырех парках столицы: Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска и 50-летия Великого октября.
Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?
Специалисты активно готовятся к открытию и завершают покраску, ремонт и тестирование оборудования. Минчане, которые, не теряя времени, уже сейчас наслаждаются теплой мартовской погодой, в предвкушении начала сезона.
С внуками иногда хожу в парк. Но они сейчас уже предпочитают батуты, всякие современные вещи.
Очень любим, регулярно посещаем. К сожалению, пока деток нет, поэтому намного реже. Думаю, детки появятся, будем чаще ходить.
Всего в столичных парках около 80 аттракционов. В главных парках Горького и Челюскинцев приобрести билеты можно будет с помощью QR-кода.