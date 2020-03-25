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На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?

25 марта 2020 17:41
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Новости Беларуси. Масштабные проекты для развития большого города. В инвестпрограмму столицы включили почти 400 объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?-1

Более сотни из них уже реализуются, для остальных разрабатывается проектная документация.

На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?-4

Всего на капитальную застройку города в этом году выделили 900 миллионов рублей. Самые финансируемые сферы: транспорт, здравоохранение, образование, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Так, на возведение третьей линии Минского метрополитена потратят более 200 миллионов рублей.

На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?-7

В 2020 году продолжат строить 1-е транспортное кольцо, продлят улицу Жуковского, реконструируют территорию в районе диспетчерской станции «Дружная» и площади Богушевича. Начнут в 2020-м и работу над проектами трех пожарных депо, завершат реконструкцию 20-й городской поликлиники. Возведут детские сады и школы в Каменной Горке, Дружбе, Восточном, Масюковщине. Также запланирована реконструкция 9 школьных стадионов в каждом районе города.

На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?-10

# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Фотофакт

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