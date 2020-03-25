На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?

Новости Беларуси. Масштабные проекты для развития большого города. В инвестпрограмму столицы включили почти 400 объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабные проекты для развития большого города. В инвестпрограмму столицы включили почти 400 объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Более сотни из них уже реализуются, для остальных разрабатывается проектная документация.
Всего на капитальную застройку города в этом году выделили 900 миллионов рублей. Самые финансируемые сферы: транспорт, здравоохранение, образование, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Так, на возведение третьей линии Минского метрополитена потратят более 200 миллионов рублей.
В 2020 году продолжат строить 1-е транспортное кольцо, продлят улицу Жуковского, реконструируют территорию в районе диспетчерской станции «Дружная» и площади Богушевича. Начнут в 2020-м и работу над проектами трех пожарных депо, завершат реконструкцию 20-й городской поликлиники. Возведут детские сады и школы в Каменной Горке, Дружбе, Восточном, Масюковщине. Также запланирована реконструкция 9 школьных стадионов в каждом районе города.