Онлайн-дрова – заказ топлива на зиму открыт на сайте Смолевичского лесхоза

Новости Беларуси. Дрова онлайн. Смолевичский лесхоз первым в стране внедрил новую услугу. На его сайте открыт заказ топлива на зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потребитель может выбрать длину и породу древесины. После оформления заявки через интернет с заказчиком свяжется менеджер и уточнит все детали. Покупателю больше не надо ехать в ближайшее лесничество, что существенно упрощает процесс приобретения дров. В ближайшее время подобные услуги появятся еще в пяти лесхозах страны – по одному в каждой области.