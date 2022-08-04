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Онлайн-дрова – заказ топлива на зиму открыт на сайте Смолевичского лесхоза

04 августа 2022 14:20
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Новости Беларуси. Дрова онлайн. Смолевичский лесхоз первым в стране внедрил новую услугу. На его сайте открыт заказ топлива на зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Онлайн-дрова – заказ топлива на зиму открыт на сайте Смолевичского лесхоза-1

Потребитель может выбрать длину и породу древесины. После оформления заявки через интернет с заказчиком свяжется менеджер и уточнит все детали. Покупателю больше не надо ехать в ближайшее лесничество, что существенно упрощает процесс приобретения дров. В ближайшее время подобные услуги появятся еще в пяти лесхозах страны – по одному в каждой области.

# Отопительный сезон # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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