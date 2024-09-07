Центральную площадь Гродно украсили инсталляциями в честь Дня города

В Гродно, где 7 сентября масштабно и ярко празднуют 80-летие создания области и День города, заслуженные награды вручили самым достойным жителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В праздник организаторы подготовили по-настоящему космическую программу с видеоприветствием от первого белорусского космонавта Героя Беларуси Марины Василевской. А предприятия города буквально превратили центрально площадь в море цветов, украсив ее панно и инсталляциями.

Наталья Сердечная, заместитель директора Гродненского профессионально-технического колледжа бытового обслуживания населения:

Любовь и красоту, которую мы дарим всем нашим жителям города Гродно. Это и создание красивых Васильков, символа Беларуси, и создание прекрасных, красивых причесок для наших девушек, жительниц нашего города. Вся площадка пронизана творчеством, и на ней все виды декоративного искусства, которые наши мастера показывают всем жителям и гостям города Гродно.