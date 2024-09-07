Премию «Человек года» в 10 номинациях вручили в Гродно

Фестиваль традиционной культуры и цветов, сырный фест. Масштабно празднует день рождения Гродно – 896 лет с первого летописного упоминания. Один из старейших городов Беларуси, сохраняя историческую самобытность, теперь представляет собой современный и динамично развивающийся областной центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это комфортный и безопасный город, где продолжает развиваться транспортная инфраструктура, где растет экономика. Своим неповторимым колоритом он притягивает гостей не только из разных регионов Беларуси, но и из других стран. Немало туристов здесь и сегодня. Развиваться инфраструктуре помогают люди. Они делают все, чтобы обеспечить экономическую и продовольственную безопасность нашего государства. В праздничный день премию «Человек года» в 10 номинациях вручили 20 гродненцам. Это представители различных сфер: от здравоохранения и образования до строительства и промышленности.

Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета: Мы вместе, одной дружной семьей, вместе с преподавателем, вместе с нашими студентами готовим кадры для здравоохранения нашей страны, продвигаем идеи патриотизма, воспитываем нашу подрастающую молодежь, чтобы им действительно было понятно и ясно раз и навсегда, что Республика Беларусь – это страна, созданная для самореализации, где можно себя найти, можно себя проявить и развиваться.

Игорь Ковалевич, главный тренер Гродненского футбольного клуба «Неман»:

Награда всех людей, причастных к футболу, в частности моего тренерского штаба. Есть небольшой успех гродненского футбола, мы будем дальше стараться.

Звание Почетного гражданина присудили ветерану Великой Отечественной войны, участнице освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков Зинаиде Судаковой. Праздновать День города, а также 80-летие образования области гродненцы будут на протяжении всей субботы.