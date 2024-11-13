Центральной детской библиотеке им. Н. Островского исполнилось 100 лет

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В фонде Центральной детской библиотеки имени Николая Островского собраны тысячи книг. Эта сокровищница знаний впервые распахнула свои двери для посетителей в 1924-м. В годы Великой Отечественной войны библиотека приняла на себя жестокий удар. Но когда Минск был освобожден, началось ее возрождение.