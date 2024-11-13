Центральной детской библиотеке им. Н. Островского исполнилось 100 лет
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
В фонде Центральной детской библиотеки имени Николая Островского собраны тысячи книг. Эта сокровищница знаний впервые распахнула свои двери для посетителей в 1924-м. В годы Великой Отечественной войны библиотека приняла на себя жестокий удар. Но когда Минск был освобожден, началось ее возрождение.
Татьяна Швед, директор Центральной детской библиотеки им. Н. Островского:
Из Англии на адрес библиотеки пришла книга, в которой был и инвентарный номер и печать. Это свидетельство того, что детская библиотека была и функционировала до Великой Отечественной войны. Конечно, библиотека не всегда была в этом большом помещении. Но так как она была единственной библиотекой детской в городе и развивалась, книжный фонд пополнялся, росло количество читателей. По истечении какого-то времени библиотека переезжает в это здание, ежегодно ее посещают около 120 000 читателей.
Благодаря слаженной работе коллектива библиотеке удалось выйти на новый уровень. И сегодня, в год своего 100-летия, она рада принимать гостей. Среди постоянных читателей как дети, так и их родители. Каждый находит книгу по душе.
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