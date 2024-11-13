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Ишемическая болезнь сердца. Как снизить риск заболевания – поговорили с кардиологом

13 ноября 2024 08:46
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Ишемическая болезнь сердца – одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, которое возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы из-за закупорки или сужения артерий. Основной причиной развития ишемической болезни сердца является атеросклероз – отложение холестерина на стенках артерий, что приводит к образованию бляшек и сужению их просвета.

Ишемическая болезнь сердца. Как снизить риск заболевания – поговорили с кардиологом-2

Наталия Карась, врач-кардиолог клиники «Мерси»:
Сердце человека – это мышца весом всего лишь 300 граммов, размером с кулак. Но такой орган в течение минуты прокачивает 6 литров крови в минуту. Задумайтесь только! Безусловно, оно нуждается в хорошем кровоснабжении, хорошем питании. В таких ситуациях, когда на внутренней поверхности сосуда, питающего сердце, формируются атеросклеротическая бляшка, суживающая его просвет, или возникает спазм сосуда в силу психоэмоциональной нагрузки, возникает несоответствие между потребностью и доставкой. В этом и заключается суть ишемии.

Ишемическая болезнь сердца. Как снизить риск заболевания – поговорили с кардиологом-4

Основные симптомы ишемической болезни сердца включают стенокардию – чувство давления или сжатия в груди, одышку, слабость, усталость, неприятные ощущения в области сердца, которые могут усиливаться при физической нагрузке или стрессе.

Наталия Карась:
Ишемия в переводе – это задерживание крови. Проявления ишемической болезни сердца многообразны. В случае полной закупорки сосуда мы имеем дело с таким заболеванием, как инфаркт миокарда. А в случае частичной закупорки – это стенокардия, нарушение ритма, сердечная недостаточность.

Ишемическая болезнь сердца. Как снизить риск заболевания – поговорили с кардиологом-6

При таком состоянии очень важно своевременно обратиться к врачу. Для диагностики ишемической болезни сердца используются различные методы, включая ЭКГ, УЗИ сердца, тесты на физическую нагрузку.

Наталия Карась:
При первичной беседе с врачом с высокой долей вероятности он может заподозрить ишемическую болезнь сердца. И после осмотра пациента должен назначить ему комплексное обследование. Это биохимический анализ крови, в котором, помимо холестерина и его фракций, можно сегодня определить такие маркеры неблагоприятного течения заболевания, как высокочувствительный C-реактивный белок либо протеин А малый, гомоцистеин. Проанализировав данные этих обследований, врач выстраивает стратегию ведения такого пациента. Как правило, назначается медикаментозная терапия.

Ишемическая болезнь сердца. Как снизить риск заболевания – поговорили с кардиологом-8

Лечение ишемической болезни направлено на снижение нагрузки на сердце, уменьшение риска образования тромбов, снижение артериального давления, контроль уровня холестерина и сахара в крови, а также на улучшение образа жизни. В некоторых случаях может даже потребоваться хирургическое вмешательство, такое как шунтирование артерий или ангиопластика.

Наталия Карась:
В результате наблюдения за пациентом врач обязан выделить группу лиц, имеющих высокий риск осложнений, таких как инфаркт и инсульт. Таким пациентам может быть предложено выполнение стресс-методов – это велоэргометрия, сцинтиграфия, стресс-эхокардиография. Это важно, чтобы своевременно отправить его на выполнение коронароангиографии. Она в настоящее время является золотым стандартом и не только диагностическим методом, но и лечебным. То есть если есть условия выполнения стентирования коронарных артерий.

Ишемическая болезнь сердца. Как снизить риск заболевания – поговорили с кардиологом-10

Ишемическая болезнь сердца – серьезное заболевание, требующее комплексного подхода. Важно своевременно принимать меры, особенно при наличии серьезных факторов риска. Регулярные медицинские обследования и своевременное лечение – залог сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы.

Наталия Карась:
В последнее время появились новые группы препаратов, которые, по сравнению с традиционным лечением, позволяют увеличить продолжительность жизни. Пациент должен понимать, что он должен изменить свой образ жизни и устранить влияние тех факторов, которые способствуют прогрессированию течения данного заболевания. Особое место я хочу уделить физической активности. Физические нагрузки – это не только хороший метод релаксации, психоэмоциональной нагрузки. Это формирование дополнительного резерва кровотока сердечной мышцы.

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