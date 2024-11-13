Ишемическая болезнь сердца. Как снизить риск заболевания – поговорили с кардиологом

Ишемическая болезнь сердца – одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, которое возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы из-за закупорки или сужения артерий. Основной причиной развития ишемической болезни сердца является атеросклероз – отложение холестерина на стенках артерий, что приводит к образованию бляшек и сужению их просвета.

Наталия Карась, врач-кардиолог клиники «Мерси»:

Сердце человека – это мышца весом всего лишь 300 граммов, размером с кулак. Но такой орган в течение минуты прокачивает 6 литров крови в минуту. Задумайтесь только! Безусловно, оно нуждается в хорошем кровоснабжении, хорошем питании. В таких ситуациях, когда на внутренней поверхности сосуда, питающего сердце, формируются атеросклеротическая бляшка, суживающая его просвет, или возникает спазм сосуда в силу психоэмоциональной нагрузки, возникает несоответствие между потребностью и доставкой. В этом и заключается суть ишемии.

Основные симптомы ишемической болезни сердца включают стенокардию – чувство давления или сжатия в груди, одышку, слабость, усталость, неприятные ощущения в области сердца, которые могут усиливаться при физической нагрузке или стрессе. Наталия Карась:

Ишемия в переводе – это задерживание крови. Проявления ишемической болезни сердца многообразны. В случае полной закупорки сосуда мы имеем дело с таким заболеванием, как инфаркт миокарда. А в случае частичной закупорки – это стенокардия, нарушение ритма, сердечная недостаточность.

При таком состоянии очень важно своевременно обратиться к врачу. Для диагностики ишемической болезни сердца используются различные методы, включая ЭКГ, УЗИ сердца, тесты на физическую нагрузку. Наталия Карась:

При первичной беседе с врачом с высокой долей вероятности он может заподозрить ишемическую болезнь сердца. И после осмотра пациента должен назначить ему комплексное обследование. Это биохимический анализ крови, в котором, помимо холестерина и его фракций, можно сегодня определить такие маркеры неблагоприятного течения заболевания, как высокочувствительный C-реактивный белок либо протеин А малый, гомоцистеин. Проанализировав данные этих обследований, врач выстраивает стратегию ведения такого пациента. Как правило, назначается медикаментозная терапия.

Лечение ишемической болезни направлено на снижение нагрузки на сердце, уменьшение риска образования тромбов, снижение артериального давления, контроль уровня холестерина и сахара в крови, а также на улучшение образа жизни. В некоторых случаях может даже потребоваться хирургическое вмешательство, такое как шунтирование артерий или ангиопластика. Наталия Карась:

В результате наблюдения за пациентом врач обязан выделить группу лиц, имеющих высокий риск осложнений, таких как инфаркт и инсульт. Таким пациентам может быть предложено выполнение стресс-методов – это велоэргометрия, сцинтиграфия, стресс-эхокардиография. Это важно, чтобы своевременно отправить его на выполнение коронароангиографии. Она в настоящее время является золотым стандартом и не только диагностическим методом, но и лечебным. То есть если есть условия выполнения стентирования коронарных артерий.