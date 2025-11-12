Централизованная информационная система здравоохранения появится в Беларуси – как изменится работа врачей?

Впервые в истории белорусской медицины – единая цифровая карта пациента, доступная врачам по всей стране. Создается центральное информационное пространство, которое объединит все медицинские данные граждан в единую систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да, и главное здесь – интегрированная электронная карта пациента. Одна на всю жизнь – без бумажных дубликатов и справок из разных поликлиник. До конца ноября проект работает в тестовом режиме – проверка покажет готовность системы к масштабному запуску.