Централизованная информационная система здравоохранения появится в Беларуси – как изменится работа врачей?

Впервые в истории белорусской медицины – единая цифровая карта пациента, доступная врачам по всей стране. Создается центральное информационное пространство, которое объединит все медицинские данные граждан в единую систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Да, и главное здесь – интегрированная электронная карта пациента. Одна на всю жизнь – без бумажных дубликатов и справок из разных поликлиник. До конца ноября проект работает в тестовом режиме – проверка покажет готовность системы к масштабному запуску.
Как цифровая медицина изменит работу врачей и что ждет пациентов – расскажет Даниил Дроботов.
Централизованное информационное пространство включает в себя 10 блоков. Наиболее важный из них – подсистема интегрированной электронной медицинской карты пациента. Простыми словами – это полная история болезни в едином варианте.
Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники Минска:
Вы наблюдали, как это делают наши врачи. Сверяют паспортные данные, идентификационный номер. И ряд других граф заполняется. И этот пациент пока в таком оцифрованном виде попадает уже на платформу. Дальше процесс взаимодействия с другими учреждениями. Это будет протокол № 2, который скоро вступит в силу. И мы будем работать уже на преемственность с другими учреждениями.
Чтобы улучшить взаимодействие между клиниками, будет создан единый архив медицинских снимков, таких как КТ, МРТ, и результатов других обследований. Технические возможности платформы позволят хранить эти данные неограниченное количество времени. Для оптимизации потока пациентов разрабатывается система управления очередями. Платформа призвана повысить не только качество обслуживания, но и комфорт пациентов.
Подробности в видео.