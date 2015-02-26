Центр китайского языка открылся 25 февраля в Минском лингвистическом университете

Китайская культура становится ближе к белорусам. В стенах лингвистического университета открылся Центр китайского языка.

Не исключено, что возможность прикоснуться к культуре Востока в скором будущем появится у могилевских гимназистов, а после – и у жителей других городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В классах древнего мыслителя и философа Конфуция белорусы смогут научиться китайскому рукоделию, познакомиться с кинематографом Поднебесной. Все занятия, кроме уроков по лингвистике, абсолютно бесплатны.

Подобные мероприятия сближают народы двух стран и открывают уникальные возможности для сотрудничества не только в культуре, но и сфере экономики и политики. Такую мысль на церемонии открытия высказал посол КНР в Беларуси.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Беларусь, хоть географически далеко от Китая, но в душе мы очень близкие. Между нами очень много сходных позиций именно в международной жизни и в принципе развития международного сотрудничества. Кроме того, я хочу сказать еще, что наше сотрудничество именно на взаимовыгодных принципах. Уже начинается строительство Китайско-белорусского индустриального парка.

Лариса Тригубова, директор Института Конфуция Минского государственного лингвистического университета:

Это прекрасная возможность для студентов Минска, а также в дальнейшем для жителей нашего города приобщиться к китайской культуре, узнать ее лучше, а значит подружиться с китайскими людьми, что будет, безусловно, способствовать укреплению наших дружеских связей между Республикой Беларусь и Китаем. Более 20 иностранных языков преподаются, изучаются в Минском государственном лингвистическом университете. Значит инициатива за другими языками еще впереди.