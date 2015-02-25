В Беларусь прибыли четырнадцать беженцев из Сирии

Новости Беларуси. Три сирийские семьи в Гомеле привыкают к размеренному укладу жизни белорусов. Убегая от смертельной угрозы на своей родине, люди нашли мир в Беларуси.

Благодаря проекту ООН, 14 человек, восемь из которых дети, начали новую жизнь в Беларуси.

Мухамед Чеко с двумя сыновьями и женой Джанилой бежали из родной Сирии ещё два года назад. Сначала в Ливан. Теперь по линии ООН — в Беларусь. Они курды и остаться в Сирии для них было бы равносильно смерти.

За пять лет беспорядков в Сирии погибли 220 тысяч человек. За это время страну покинули порядка 3,5 миллионов жителей.

Более десятка сирийцев на этой неделе нашли новый дом в Беларуси. Это три семьи. В каждой из них кто-то из родных владеет русским или английским языком. Мухамед, например, до войны бывал в Москве.

Жан Ив Бушарди, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев:

Проект этот реализовывается совместно с белорусскими властями. В его рамках были переселены 3 семьи из Сирии в Беларусь. Это первый раз, когда страна в рамках переселения приняла беженцев. Считаем, что проект удался. И мы действительно выражаем слова благодарности белорусскому правительству, которое взялось за реализацию этого проекта.

Сегодня Мухамед осматривает окрестности Гомеля из окон новенькой квартиры. Сюда его семья переедет в самое ближайшее время.

Андрей Шарманов, заместитель начальника управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:

Были куплены не только квартиры, но и мебель и всё необходимое. Данные квартиры готовы 100%. Необходимо просто навести там порядок и подготовить людей к жизни в Республике Беларусь. В связи с чем их поселили в данный пункт — для адаптации.

Возможность успешной интеграции и социализации беженцев — один из главных критериев, почему для проекта была выбрана Беларусь. Людям предоставляется возможность построить здесь своё мирное будущее.

К тому, чтобы создать на белорусской земле новую жизнь, его семья готова, признается Мухамед.

Мухамед Чеко, беженец (Сирия):

Я хочу, чтобы мои дети учились. Там не было школы. Здесь спокойно, школы есть, они пойдут учиться. Всё для них. Я всё делаю только ради детей.

Впрочем, учиться предстоит не только детям. Для взрослых в Гомельском университете имени Франциска Скорины уже организованы курсы русского языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.