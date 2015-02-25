74 дня до Великой Победы: 25 февраля 45-го продолжались ожесточенные бои в районе Кенигсберга

Новости Беларуси. 74 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. В этот день, 25 февраля 45-го, продолжаются ожесточенные бои в районе Кёнигсберга. Танкисты 2-го Белорусского фронта, благодаря внезапному нападению, прорвали оборону противника и продвинулись вперед на 40 километров.

Тем временем на белорусской территории работают более полусотни госпиталей. Лечебницы вмещают свыше двадцати тысяч коек и обеспечены продовольствием на 2 месяца вперед. О таком жители оккупированных ранее территорий могли только мечтать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Марутко, участник Великой Отечественной войны:

Когда я жевала хлеб, мне казалось это вкуснее конфеты. А потом, когда война закончилась, начали приходить кое-чьи отцы, я сидела и плакала, говорила: если бы пришел мой папа, я бы ему отдала целую буханку хлеба. Самое главное, самое дорогое в свете был хлеб. Вот так мы и жили.