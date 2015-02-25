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74 дня до Великой Победы: 25 февраля 45-го продолжались ожесточенные бои в районе Кенигсберга

25 февраля 2015 18:26
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Новости Беларуси. 74 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. В этот день, 25 февраля 45-го, продолжаются ожесточенные бои в районе Кёнигсберга. Танкисты  2-го Белорусского фронта, благодаря внезапному нападению, прорвали оборону противника и продвинулись вперед на 40 километров. 

Тем временем на белорусской территории работают более полусотни  госпиталей. Лечебницы  вмещают свыше двадцати тысяч коек и обеспечены продовольствием на 2 месяца вперед. О таком жители оккупированных ранее территорий могли только мечтать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лариса Марутко, участник Великой Отечественной войны:
Когда я жевала хлеб, мне казалось это вкуснее конфеты. А потом, когда война закончилась, начали приходить кое-чьи отцы, я сидела и плакала, говорила: если бы пришел мой папа, я бы ему отдала целую буханку хлеба. Самое главное, самое дорогое в свете был хлеб.  Вот так мы и жили.  

# общество # Беларусь помнит # Лариса Марутко

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