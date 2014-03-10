Центр допризывной военной подготовки в Минске: «Мы – будущее нашей Родины!»

Новости Минска. О том, что мы – будущее нашей Родины, в минской школе № 170 знают хорошо. В учебном заведении создан Центр допризывной подготовки, куда съезжаются учащиеся со всего Московского района столицы.

Здесь их встречают люди в погонах. И на деле объясняют, что защита Отечества – долг каждого гражданина.

Марат Акунов, преподаватель допризывной подготовки:

Вы были свидетелями фрагмента занятия по строевой подготовке с учащимися 10 класса. Не всё у них получалось, потому что 10 классы, у них только второе занятие. Они только к нам пришли. Они очень стараются. Это видно. Иной раз это старание даже мешает им. Строевая подготовка – это выправка. Это дисциплинирует парней. Будущих военнослужащих.

Центр работает по блочно-модульному принципу. Это значит, предусмотренные программой 35 часов, отведенных на изучение предмета, в школе № 170 даются в течение 6 дней. Обучаются дети, так сказать, «с отрывом от производства», и свою школу в это время не посещают.

Кабинеты в Центре допризывной подготовки отражают различные направления деятельности. Есть, к примеру, кабинет истории Вооруженных Сил, кабинет огневой и тактической подготовки, кабинет радиационной, химической и биологической защиты, кабинет выживания в экстремальных ситуациях. Давайте заглянем в один из них!

Цель занятия учащихся – неполная разборка и сборка автомата Калашникова. И это у десятиклассников уже неплохо получается!

Игорь Бедэнко, преподаватель допризывной подготовки:

Неполная разборка автомата – норматив в нашем центре 13 секунд. Это разборка на оценку отлично. 10 баллов. То есть без единой ошибки. Соблюдена вся последовательность. Сборка автомата – 23 секунды. Можно подумать, жёсткие рамки, но ребята стараются и справляются!

А чему учат в кабинете радиационной, химической и биологической защиты? Зачем гадать? Давайте смотреть!

Майору запаса пограничной службы Республики Беларусь Александру Валентиновичу Михайлову есть что рассказать и чему научить школьников. За плечами офицера 34 года выслуги. Ребята с уважением относятся к своему наставнику и беспрепятственно выполняют его приказы.

Николай Яковлев, учащийся 10 класса школы № 25 г. Минска:

Как любому парню, мне интересно находится здесь, и пробовать всё новое. Это всё новое. Ни в школе, нигде нас до этого такому не обучали. И поэтому в этом центре нам очень интересно – пробовать всё новое. И этот костюм я нигде бы в жизни не одел кроме, как здесь. Я считаю, что это довольно интересно и хорошо, что у нас есть такая возможность пробыть здесь несколько дней.

Девушки же в Центре допризывной подготовки учатся оказывать первую помощь при переломах и разных видах травм. В этом году учебное заведение приобрело манекен-тренажёр для отработки приёмов сердечно-лёгочной реанимации.

Руководит Центром допризывной подготовки Московского района Минска капитан запаса Евгений Петрович Гунько. Он же – заместитель директора по учебной работе столичной школы № 170.

Евгений Гунько, руководитель Центра допризывной подготовки:

Безусловно, нахождение в Центре допризывной подготовки способствует более углубленному обучению и осмыслению данного предмета. Ребята погружаются в эту атмосферу. И в течение 6 дней они находятся под руководством офицеров.

Александр Петрович знает, что является настоящим показателем его работы. Когда после окончания школы ученики встречают его и приветствуют словами: «Здравия желаем, товарищ капитан!», понимаешь, что время в Центре было проведено не впустую, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.