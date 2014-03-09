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Будни матери-героини: в семье Тимошенко из Солигорска пятеро детей и пес!

09 марта 2014 16:16
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Новости Беларуси. Женщина - в первую очередь мать.  И о том, на сколько она в этом звании состоялась, можно судить по количеству детей. Каждый ребенок - как награда, а Орден Матери - как признание государством настоящих женщин.

Александр Викторович и Виктория Викторовна - победные имя и отчество, умноженные на три, плюс пятеро детей - равно Ордену Матери. В Международный женский день в многодетной солигорской семье Тимошенко появилась одна героиня и не меньший герой. Глядя на Викторию и ее мужа Александра, трудно понять, когда молодые родители успели стать многодетными. А они просто не оттягивали родительское счастье и не делали больших перерывав.

О буднях матери-героини в программе «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Многодетные семьи в Беларуси

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