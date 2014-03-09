Без гендерного разделения труда: как чувствуют себя девушки в погонах, за штурвалом самолета, в кузнице, на СТО и буксире

Новости Беларуси. Весна кроме ожидаемого потепления, которое происходит не всегда, приносит и первый весенний праздник – 8 Марта. Сегодня этот день, появившийся в свое время как часть борьбы за права женщин, насыщен не только историей, но и чувствами. Лучшая половина человечества принимает искренние поздравления от сильной. Да и, пожалуй, празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается больше днем весны, женской красоты.

Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Наши женщины способны на гораздо большее. Не то, что лошадьми, они уже самолетами управлять научились. Кроме того, и огонь давно приручили. Женщины-кузнецы есть в Беларуси. Выковывают, например, восьмерки. Сами себе на праздник.

Вот Наташа летает. Начала еще школьницей – на планере в аэроклубе. Правда, в вуз пошла за «земным» образованием – менеджера-экономиста. Но тут в Военной академии впервые объявили набор девушек на летное отделение. И она променяла цифры на небо.

Наталья Титенкова, помощник командира корабля (50-ая смешанная авиационная база, Мачулищи):

Сначала сомневалась, а потом поняла, что это мой шанс. И если я им не воспользуюсь, то буду потом жалеть.

Сейчас она – помощник командира. Одна из немногих женщин на такой должности в Беларуси. На Ан-26 дважды в неделю взмывает в небо. В ее обязанности входит и предполетный осмотр.

Наталья Титенкова, помощник командира корабля (50-ая смешанная авиационная база, Мачулищи):

Проверяю, что нет никаких повреждений, трещин, что нет ничего лишнего.

В небе – почти 10 лет. Перерыв сделала только после рождения сына. Из декрета вышла быстро – уж очень скучала по любимому делу. Муж тоже военный, так что все понимает.

Наталья Титенкова, помощник командира корабля (50-ая смешанная авиационная база, Мачулищи):

Мне не хватало этого всего: не хватало службы, работы своей, не хватало неба, полетов.

Говорит, что поблажек на работе ей не делают. И в самолете – никаких зеркал и прочих дамских штучек. Но, как любая женщина, на работу приходит при полном параде – всегда при макияже.

Наталья Титенкова, помощник командира корабля (50-ая смешанная авиационная база, Мачулищи):

Куда ж без этого. Женщина же должна хорошо выглядеть.

А Юля больше озадачена тем, как привести себя в порядок после работы. Она работает на СТО. А под капотом копаться и не запачкаться сложно. Ни щеточки, ни моющие средства не помогают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Апанович, сотрудница станции технического обслуживания автомобилей:

Грязь из-под ногтей все равно до конца не вымывается. Для девушки это не комильфо. Поэтому всегда с собой в сумочке темный лак. После смены я сажусь и 5 минут уделяю ногтям. Я их закрашиваю.

Разбирается она что в тормозах, что в электрике. А в подарок на 8 Марта хотела бы новую фару. По образованию, вообще-то, Юля – медик-биолог. А такая любовь к машинам от папы.

Юлия Апанович, сотрудница станции технического обслуживания автомобилей:

У меня папа – автослесарь. И с детства любила наблюдать, как он делает машины. Играла только в машинки, играла только с мальчиками. Половину времени проводила с папой в гараже.

И сейчас весь день проводит в гараже, в окружении мужчин – автослесарей и клиентов СТО, которые, говорит, очень удивляются, когда видят ее за работой. А сейчас время удивляться ей – коллеги приготовили весьма необычный подарок – открытку из подручных средств.

Оксана тоже умеет делать необычные цветочки. Запросто может их выковать. Девушка – кузнец. Говорит, что работа совсем не тяжелая. С изобретением пресс-молота ручной труд здесь минимален.

Работает Оксана всегда под музыку. Говорит, энергичная тут не подходит. Наоборот лучше спокойная.

Оксана Кирилюк, кузнец:

Классика всегда создает настроение, вдохновляет. Это же классика.

Творит шедевры из металла под заказ. Помогает образование, полученное в художественной школе. Вообще, искала себя долго: хотела стать моряком, а организовала школу бальных танцев. Окончила Институт управления и курсы сварщиков.

Оксана Кирилюк, кузнец:

Нельзя делить ни в коем случае на женское и мужское дело в этой жизни. Есть то, что ты можешь, умеешь, и то, что ты не можешь и не умеешь. Все, не более.

Кузнечному делу училась у мастеров, много читала, а теперь и сама многому научит. Например, уверяет, что выковать ту же восьмерку к 8 Марта легко.

Оксана Кирилюк, кузнец:

Удар идет перпендикулярно. От локтя, не от плеча. Два удара – с одной стороны, два – с другой. Его можно выровнять потом, сделать все, что угодно, пока он пластичен.

Честно отмучившись добрый час, все-таки отдаем дело в руки мастера.

А вот такими восьмерками поздравляют женщин гомельские речники.

Капитан буксира:

От имени экипажа теплохода БТ-0710 поздравляем всех женщин.

А свою Семеновну встречают цветами. Она – помощник капитана. Таких женщин в нашей стране лишь несколько. В реку влюблена с детства.

Нина Бекаревич, помощник капитана буксира:

Я родилась в городе Чечерске, возле самой пристани, речка рядышком проходила возле нашего дома. И вот, когда теплоходы проходили мимо, как-то хотелось поработать там.

На флоте – с 18 лет. Сначала – поваром, затем – матросом-мотористом. Потом в местном в техникуме научилась судовождению – была первой девушкой, получившей диплом по этой специальности. На реке же встретила свою судьбу. Муж – механик в порту. Вместе в рейсы ходили.

Нина Бекаревич, помощник капитана буксира:

Я каждый день вспоминаю это. Самые лучшие годы – это речка. На работу шли, как на праздник, старались все выполнять работы, план выполнять.

Большую часть жизни работала на буксирах. Коллеги-мужчины всегда к «капитанше» относились уважительно. В суеверия, связанные с женщинами на борту, гомельские речники не верят.

Капитан буксира:

«Женщина за рулем, на теплоходе – к несчастью» – это уже неактуально в наше время.

А Настя еще далеко не капитан. Сержант. Банк охраняет.

Анастасия Дедик, милиционер батальона милиции Ленинского города Минска отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Первые пять минут каждого часа я делаю обход территории, то есть прохожу два этажа банка и заглядываю в каждое помещение.

Пришла сюда по распределению после юридического колледжа. И по призванию тоже – папа работал в милиции. Бдительность – в генах.

Анастасия Дедик, милиционер батальона милиции Ленинского города Минска отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Вот, например, мужчина начинает махать руками. Вот такие люди вызывают у меня в первую очередь подозрение.

Видит личность подозрительную – идет разбираться. Говорит, что иногда к ней скептически относятся, но в итоге слушаются. А если что, она и приемами самообороны владеет, и вооружена.

Анастасия Дедик, милиционер батальона милиции Ленинского города Минска отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь:

У меня есть палка резиновая, пистолет Макарова, 16 патронов. И есть наручники.

Пользоваться, к счастью, всем этим арсеналом не приходилось. Обычно просто нажимает тревожную кнопку. И прибывает наряд милиции, а в его составе и Настин муж. Он кинолог. Сегодня заехал не по поводу ЧП – Саша и Мэри решили поздравить любимую жену и хозяйку.