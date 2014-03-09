Школьница из Солигорска, панически боявшаяся лошадей, составила уникальный конно-русский словарь

Новости Беларуси. О талантах, которым еще предстоит раскрыться. Беларусь в этом смысле всегда была богатой страной. Наша молодежь стабильно завоевывает призовые места и на математических Олимпиадах, и на музыкальных конкурсах, и даже на таких сравнительно новых соревнованиях по компьютерным играм. Всегда интересно проследить путь таланта с самого начала. Тем более если сфера очень уж необычная. Школьница из Солигорска составила своего рода конно-русский словарь. Полина Зотова считает, что с лошадьми можно разговаривать, так чтобы четвероногие все понимали.

В 9 лет Полина пришла в конный клуб. Хотела, как и все дети, научиться седлать лошадь, кататься верхом и показывать результаты на соревнованиях. Но на первом знакомстве со скакунами разговора как-то не получилось. Кажется, Полина просто выбрала не тот язык. Потому с первой встречи убегала едва ни галопом.

Полина Зотова, автор конно-русского словаря:

Когда вас начинают трогать губами, обнюхивать, страшно выдыхают воздух, толкают вас мордой, это, конечно, все очень страшно. Даже не помогали знания того, что это травоядное животное. Думала, что меня хотят съесть, напугать, укусить.

Ирина Горбатикова, тренер конно-спортивного клуба:

Чужой запах. Она смотрит, изучает так.

Действительно, опытные конники без слов понимают, о чем изъясняются гривастые. Просто лошади, говорит Ирина Степановна, животные не только атмосферные, но и характерные. Каждая со своими нравами.

Ирина Горбатикова, тренер конно-спортивного клуба:

Когда она находит облегчение, когда человек ей в этом помогает, естественно, она уже человека ставит как лидера. Ни одна лошадь не любит, чтобы на ней ездили. Поэтому надо заслужить это доверие.

Она панически боялась, но очень хотела подружиться с лошадьми. Чтобы заслужить доверие, сначала Полина начала трудиться над научной работой. Перелопатила не один том специальной литературы. Кстати, позже на конкурсе «Я – исследователь» работа Полины взяла диплом II степени в области. Для наглядности девочка даже смастерила лошадиную голову из папье-маше. А потом родилась идея составить конно-русский словарь.

Полина Зотова, автор конно-русского словаря:

Если уши направит вот так, то это значит, что она хочет показаться меньше, то есть она настроена на контакт.

Изучив зрение и слух, обоняние и осязание животного, Полина вынесла много полезных советов. Кстати, вместе с конным словарем параллельно составляла и правила поведения в конюшне. Вот, например, рассказывает девочка, лошадь не поймет, если разговаривать с ней шепотом или слишком громко. Может испугаться и даже ударить.

На голос, конечно, реагирует, но язык жестов, говорит Полина, самый оптимальный. И ей так хотелось его понять, что каждый день в течение полугода она не ленилась ездить на леваду с видеокамерой, а потом часами отсматривать отснятый материал. За все это время Полина сняла почти 1300 видеофайлов. И потом из стоп-кадров иллюстрировала свой словарь.

Полина Зотова, автор конно-русского словаря:

Лошадь – это зеркало вашей души. То есть то, что творится у вас в душе, будет показывать лошадь. Только у вас это будет, конечно, внутренне, а у лошади это будет очень явственно.

В ее словаре – более трех десятков фраз, знаки, жесты, фырканье и ржание. Бояться лошадей Полина так и не перестала. Но тем не менее иногда заезжает в клуб, чтобы пообщаться со скакунами. Ведь как найти с ними общий язык, она уже знает.

Вот Малу, рассказывает Полина, направляет на нас уши. Значит не прочь познакомиться. Больше всего, конечно, с оператором. Зрительный контакт у них как-то сразу наладился.

Полина Зотова, автор конно-русского словаря:

Ей интересно, что с ней делают.

Вообще, уши лошади – пожалуй, самый информативный орган. Ушами гривастая может сказать, что не причинит вреда, или устала, или просит извинения и еще много чего.

Пока брали интервью у тренера, этот скакун из положения лежа свои органы слуха практически не выводил. То ли к хозяйке ревновал, то ли мы ему просто не понравились.

Ирина Горбатикова, тренер конно-спортивного клуба:

Не нравится. Уши сложила. Типа, я звезда. Вы ко мне не подходите.

Многим эта лошадь показывает, что в любой момент может ударить или укусить.

Кусочек лакомства – и совершенно другой разговор. Благодарная лошадь целует тренера.

Ирина Степановна не один год с лошадьми и уже знает, как оседлать животное. Полину опытный тренер всего лишь консультировала. А получив в подарок экземпляр авторского словаря, от страниц с фотографиями не могла взгляд оторвать. Ведь какими трудом дались девочке эти снимки, своими глазами видела. Чтобы словить момент и запечатлеть на фото реакцию лошади, приходилось выстаивать на леваде не один день, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Горбатикова, тренер конно-спортивного клуба:

Действительно, такие моменты, которые редко удается словить.

Работой Полины заинтересовались и ученые. Вообще, в Научно-практическом центре по животноводству НАН Беларуси нас встретили с вопросом: «А сколько лет девочке? Мы хотим пригласить ее в аспирантуру». Заведующий лабораторией, Юрий Герман, констатирует: подобные работы уже есть, но так описательно и информативно лошадей еще никто не раскрывал.

Юрий Герман, заведующий лабораторией коневодства и овцеводства Республиканского научно-практического центра по животноводству НАН Беларуси:

Где-то были отдельные моменты, отдельные фото, которые указывали на самые основные аспекты поведения лошади. А здесь уже, в данной работе, Полина показывает именно поведение даже в табуне.

Не одна уже изданная книга о лошадях, говорит Юрий Герман, не дает столько иллюстраций. Уверяет: работа Полины – абсолютный эксклюзив. И было бы неплохо пополнить научную библиотеку еще и таким изданием.

Юрий Герман, заведующий лабораторией коневодства и овцеводства Республиканского научно-практического центра по животноводству НАН Беларуси:

Хоть мы и Научно-исследовательский институт, тем не менее, на самом деле, это очень познавательно. Всенепременно хотел бы, конечно, пообщаться с автором проделанной работы.

А тем временем мы заглянули еще и в издательство. Проконсультироваться, на какой тираж можно рассчитывать. И здесь нас уверили: ничего подобного в свет еще не выходило. Да и таких юных автор в издательстве еще не печатали.

Владимир Кузьмин, директор издательства:

Чувствуется, что в этой работе девочка передала свои впечатления от общения с лошадьми и попыталась передать это на бумаге, на фотографиях, в комментариях. Это было бы интересно для тех, кто начинает общаться с лошадьми, заниматься конным спортом. И это сотрет грань между животным и человеком.

Пытаясь найти общий язык с лошадью, заговорить с ней на «ты», Полина и не думала, что ее труд будет полезен кому-то еще. Она просто очень хотела понимать без слов. И ей это удалось. Наверняка сейчас 13-летняя девочка займется еще более серьезной работой.