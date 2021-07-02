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«Царство Бабы-яги» и «Бригантина». В парке Горького открываются новые зоны развлечений

02 июля 2021 15:11
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Новости Беларуси. За незабываемыми эмоциями для детей предлагаем отправиться в парк Горького. Здесь 3 июля откроются новые зоны развлечений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Царство Бабы-яги» и «Бригантина». В парке Горького открываются новые зоны развлечений-1

Первая поляна сказок – «Царство Бабы-яги». На ней установили деревянные скульптуры сказочных персонажей, избушки и другие композиции.

«Царство Бабы-яги» и «Бригантина». В парке Горького открываются новые зоны развлечений-4

Кроме волка, медведей, лешего и Бабы-яги, можно найти гномов и других известных героев детских сказок.

«Царство Бабы-яги» и «Бригантина». В парке Горького открываются новые зоны развлечений-7

Самое долгожданное событие – открытие игрового комплекса «Бригантина». Это огромный корабль с палубой, мачтами и иллюминаторами, изготовленный из дерева и пластмассы. Взять его на абордаж можно будет уже утром 3 июля. Кроме того, в 12:00 в парке пройдут праздничные мероприятия.

# Парки Минска # общество # Фотофакт

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