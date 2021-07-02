«Царство Бабы-яги» и «Бригантина». В парке Горького открываются новые зоны развлечений

Новости Беларуси. За незабываемыми эмоциями для детей предлагаем отправиться в парк Горького. Здесь 3 июля откроются новые зоны развлечений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. За незабываемыми эмоциями для детей предлагаем отправиться в парк Горького. Здесь 3 июля откроются новые зоны развлечений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первая поляна сказок – «Царство Бабы-яги». На ней установили деревянные скульптуры сказочных персонажей, избушки и другие композиции.
Кроме волка, медведей, лешего и Бабы-яги, можно найти гномов и других известных героев детских сказок.
Самое долгожданное событие – открытие игрового комплекса «Бригантина». Это огромный корабль с палубой, мачтами и иллюминаторами, изготовленный из дерева и пластмассы. Взять его на абордаж можно будет уже утром 3 июля. Кроме того, в 12:00 в парке пройдут праздничные мероприятия.