«Царство Бабы-яги» и «Бригантина». В парке Горького открываются новые зоны развлечений

Новости Беларуси. За незабываемыми эмоциями для детей предлагаем отправиться в парк Горького. Здесь 3 июля откроются новые зоны развлечений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первая поляна сказок – «Царство Бабы-яги». На ней установили деревянные скульптуры сказочных персонажей, избушки и другие композиции.

Кроме волка, медведей, лешего и Бабы-яги, можно найти гномов и других известных героев детских сказок.