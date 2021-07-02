«Я решил сразу обратиться к политическим лидерам». Украинский депутат о безвизовом въезде для вакцинации в Беларуси

Новости Беларуси. Безвиз для иностранцев с целью вакцинации будет способствовать укреплению дружественных связей Беларуси и Украины. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Евгений Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, именно он обратился к нашему Президенту с просьбой помочь украинским гражданам с вакцинацией. Шевченко написал обращение Александру Лукашенко еще в начале мая. Кстати, с аналогичным обращением украинский депутат вышел на лидеров сразу нескольких государств. Например, Польши, Румынии, Словакии, Германии. Однако пока конкретных мер там принято не было.

Евгений Шевченко, депутат Верховной рады Украины:

Я решил сразу обратиться к политическим лидерам, которые принимают такие решения. Александр Григорьевич опять проявил акт мудрости, великодушия и показал, что он лидер не просто Беларуси, а всего постсоветского пространства. Важно то, что украинцы, которые сейчас там находятся на лечении, пребывают в гостях, работают некоторые украинцы у вас – вот они имели право доступа к вакцинации. Чтобы они не уезжали обратно в Украину для того, чтобы просто вакцинироваться и опять приехать в Беларусь работать. Они в первую очередь. Ну и те люди, которые живут в приграничных районах Беларуси, которым удобнее переехать границу с Беларусью и вакцинироваться вакциной той, которую они хотят, чем ехать куда-то там в областной центр далеко, где им такую вакцину могут предоставить.