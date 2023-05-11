«Купи котика, а не наркотики!» Лучшие антинаркотические плакаты разместят на билбордах в Минске

Новости Беларуси. В Минске наградили победителей конкурса на лучший антинаркотический плакат. Среди участников молодые люди в возрасте от 14 до 31 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это школьники, учащиеся колледжей и лицеев, студенты вузов. Они занимались разработкой плакатов с тематическим слоганом на тему профилактики наркомании и бережного отношения к своему здоровью.

Было представлено около 400 работ. Плакаты победителей будут размещены на билбордах по всей столице. В рамках конкурса ребята также поговорили о профилактике наркомании в молодежной среде. Спикерами выступили врачи-наркологи, правоохранители и депутаты. Они рассказали юношам и девушкам о последствиях употребления запрещенных веществ.

Захар Продедович, воспитанник военно-патриотического клуба «Зубр»:

Плакат мы создавали коллективно. Участие в конкурсе мы решили принять, потому что мы действительно понимали, какая большая проблема – наркотики в наше время. И мы захотели донести до людей, что с нашими делами у нас нет времени на вредные привычки.

Юлия Писецкая, студентка Белорусской государственной академии искусств:

За месяц сделали работы на тему наркотиков. Взяла за основу ромашки, из которой выдираются лепестки. В конце остается серединка, превращающаяся в таблетку как символ одиночества, к чему, собственно, и приводят наркотики.

Сергей Марчук, заведующий 18-го наркологического отделения Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

Профилактическая работа каждый год осуществляется на хорошем, должном уровне, ведь важна не только профилактическая работа, а те умы, те уши и глаза, которые видят и слышат информацию, которую до них доносят.