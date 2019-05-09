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«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы

09 мая 2019 15:13
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Новости Беларуси. День Победы празднуют белорусы. Наш корреспондент Виктория Ходосок работает в эпицентре гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-1

Виктория Ходосок, СТВ:
Массовые народные гуляния развернулись в Верхнем городе, парке Победы, около Дворца спорта.

Так, в парке Победы прошел «Забег отважных».

«Забег отважных» – колоссальное мероприятие». Как празднуют 9 Мая в Минске – репортаж СТВ

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-4

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-6

Под танком было очень сложно пролазить. Хорошая организация, весело. Можно было испытать себя, сможешь бежать или нет.

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-9

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-11

В этот праздник, 9 Мая, «Забег отважных» – это колоссальное мероприятие. Оно несет такую энергетику. Только своим примером личным мы можем показать своим детям, что этот праздник значит для нас. Чтить историю, чтить наших ветеранов.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Показывать выдающиеся таланты продолжили около Дворца спорта. В силовом экстриме соревновались настоящие богатыри из разных стран.

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-14

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-16

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-18

Силовой экстрим – это такой вид спорта, который показывает, что никогда не надо сдаваться, идти вперед и всегда бороться ради своей победы.

Наши деды, прадеды в свое время, несмотря ни на что, шли вперед, боролись и добыли для всех нас эту победу. Мы живем под мирным небом.

Подробнее – в видеоматериале

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-21

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-23

«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы-25

# Беларусь помнит # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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