«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы

Новости Беларуси. День Победы празднуют белорусы. Наш корреспондент Виктория Ходосок работает в эпицентре гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День Победы празднуют белорусы. Наш корреспондент Виктория Ходосок работает в эпицентре гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Массовые народные гуляния развернулись в Верхнем городе, парке Победы, около Дворца спорта.
Так, в парке Победы прошел «Забег отважных».
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Под танком было очень сложно пролазить. Хорошая организация, весело. Можно было испытать себя, сможешь бежать или нет.
В этот праздник, 9 Мая, «Забег отважных» – это колоссальное мероприятие. Оно несет такую энергетику. Только своим примером личным мы можем показать своим детям, что этот праздник значит для нас. Чтить историю, чтить наших ветеранов.
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Показывать выдающиеся таланты продолжили около Дворца спорта. В силовом экстриме соревновались настоящие богатыри из разных стран.
Силовой экстрим – это такой вид спорта, который показывает, что никогда не надо сдаваться, идти вперед и всегда бороться ради своей победы.
Наши деды, прадеды в свое время, несмотря ни на что, шли вперед, боролись и добыли для всех нас эту победу. Мы живем под мирным небом.
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