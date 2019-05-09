«Можно было испытать себя». «Забег отважных» прошёл в Минске в День Победы

Новости Беларуси. День Победы празднуют белорусы. Наш корреспондент Виктория Ходосок работает в эпицентре гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под танком было очень сложно пролазить. Хорошая организация, весело. Можно было испытать себя, сможешь бежать или нет.

В этот праздник, 9 Мая, «Забег отважных» – это колоссальное мероприятие. Оно несет такую энергетику. Только своим примером личным мы можем показать своим детям, что этот праздник значит для нас. Чтить историю, чтить наших ветеранов.

Показывать выдающиеся таланты продолжили около Дворца спорта. В силовом экстриме соревновались настоящие богатыри из разных стран.