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Премьера! Новое кулинарное шоу «Большая удача» стартует на телеканале РТР-Беларусь

12 мая 2017 09:16
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Солёная? Пряная? А может быть кислая или фруктовая? Какая же она на вкус госпожа удача? Этот вопрос мы решили выяснить в новом кулинарном шоу «Большая удача». А для победителей игры «Удача в придачу» она и вправду большая, ведь именно они стали участниками вкусной программы.

Их задача – вкусно приготовить, досыта накормить и душевно развлечь гостя. И не просто гостя, а звезду. К нашим хозяевам на званый ужин заглянут самые известные белорусы – народные артисты, олимпийские чемпионы и популярные актеры. Чтобы наши звёзды не испугались, мы отправили подмогу на хозяйскую кухню. 

Главная интрига шоу – имя гостя будет оставаться втайне до тех пор, пока не появится на пороге квартиры. Тайна хранится за десятью замками.

Хозяева и шеф-повара приготовили для вас интересные рецепты, а мы приготовили микс дельных советов, шоу и юмора. Мы подбирали самые аппетитные планы и с изюминкой подходили к сценарию передачи. Под конец испробовали и решили, что нашей «Большой удаче» не хватает пикантности.

По окончанию первого сезона телезрители проголосуют за победителя в социальных сетях. Так что набирайтесь аппетита и ловите вкусную «Большую удачу» уже в это воскресенье 14 мая в 15:30 на телеканале РТР-Беларусь!

# общество # Фотофакт # Проекты СТВ # Раиса Савкова # Антон Марытненко # Татьяна Корзун

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